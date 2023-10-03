Şahinbey Ampute Futbol Takımı Türkiye Kupası'na galibiyetle başladı

Şahinbey Ampute Futbol Takımı Yalova'da yapılan Türkiye Kupası karşılaşmalarının ilk maçında Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Ampute Futbol takımını 10-1 mağlup ederek Türkiye Kupası maçlarına galibiyetle başladı.

Yalova'da 3-7 Ekim tarihlerinde oynanmaya başlanan Türkiye Kupası müsabakalarında Şahinbey Ampute Futbol Takımı, Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Ampute Futbol takımını 10-1 mağlup ederek Türkiye Kupası maçlarına galibiyetle başladı.

Hedefimiz kupa

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı Kulüp Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Türkiye Kupası maçlarına Şahinbey Ampute Futbol Takımı olarak çok iyi bir başlangıç yaptık. İlk Maçımızda Olimpik Yetenekler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımını 10-1 mağlup ederek, kupada ne kadar iddialı bir takım olduğumuzu gösterdik. Alınan galibiyetten dolayı teknik ekibimizi ve futbolcularımı kutluyorum. Önümüzdeki maçlarda da aynı istek ve hırsla maçlara çıkacağız ve kupayı yeniden şehrimize getireceğiz. Aldığımız bu ilk galibiyeti Fahri Başkanımız Mehmet Tahmazoglu'na ve taraftarlara hediye ediyorum" dedi. - GAZİANTEP