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Real Madrid, Bayern Münih'i mağlup ederek finale yükseldi

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UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Real Madrid, Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında Real Madrid, Bayern Münih'i 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı ve Borussia Dortmund'un rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid, Bayern Münih'i konuk etti. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda tempo yükseldi. 68. dakikada Harry Kane'in asistinde Alphonso Davies, Bayern Münih'i 1-0 öne geçirdi. 88. dakikada Real Madrid, Joselu'nun golüyle skoru eşitledi. 90+2. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Joselu fileleri havalandırarak İspanyol ekibini 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu. Bayern'i eleyen Real Madrid, finalde Alman ekibi Borussia Dortmund ile karşılaşacak.

Devler Ligi Final mücadelesi 1 Haziran'da Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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