RAMS Başakşehir, Alanyaspor'u sahasında 4-2 yendi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasından RAMS Başakşehir ile Alanyaspor kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'ndaki müsabakada 2-1 geriye düşmesine rağmen sahadan 4-2 galip ayrıldı.

PERDEYİ PIATEK AÇTI

Karşılaşmaya hızlı başlayan RAMS Başakşehir, 17. dakikada Piatek'in golüyle 1-0 öne geçti. Alanyaspor savunmasından topu kapan Deniz Türüç'ün ortasına düzgün ve sert bir kafa vuruşu yapan Polonyalı golcü, topu filelere göndererek takımını tek farklı üstünlüğe taşıdı.

ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ

Bu golden yalnızca 9 dakikada sonra rakibine cevap veren Alanyaspor, Cordova'nın golüyle skoru eşitledi. İlk yarının son bölümünde penaltıdan Balkovec ile bir gol daha bulan Akdeniz ekibi, devreye 2-1 önde girdi.

FIGUEIREDO ORTA SAHADAN ATTI

İkinci yarıya da ilk yarıda olduğu gibi etkili başlayan RAMS Başakşehir, 53. dakikadaki hızlı gelişen atakta Figueiredo'nun orta sahadan attığı akıl dolu golle skora yeniden dengeyi getirdi.

BAŞAKŞEHİR'DEN SON DAKİKALARDA 2 GOL BİRDEN

Turuncu-lacivertli takım, 90. dakikada bir kez daha öne geçti. Keny'nin kaleci Ertuğrul'dan dönen kafa vuruşunu tamamlayan Deniz Turuç, takımını 3-2 üstünlüğe taşıdı. Uzatmalarda bir gol daha bulan İstanbul ekibi, Serdar Güler'in 90+5. dakikada attığı golle sahadan 4-2 galip ayrıldı.

MONTELLA VE MOURINHO TRİBÜNDEYDİ

Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da tribünden takip etti. Mourinho, mücadeleyi Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco ile birlikte tribünden izledi. Sarı-lacivertli ekip, ligin 4. haftasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.