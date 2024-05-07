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Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Samsun'da gerçekleştirilecek

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Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Vezirköprü Offroad Yarışı, 10-12 Mayıs tarihlerinde Samsun'da düzenlenecek. Yarışta 32 araç ve 64 sporcu mücadele edecek. Organizasyon, Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına dahil edildi.

Petlas 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Vezirköprü Offroad Yarışı, 10-12 Mayıs tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Samsun Otomobil Spor Kulübü (SAMOSK) tarafından Vezirköprü ilçesinde bu yıl 14. kez düzenlenecek yarışta, 32 araç ile 64 sporcu mücadele edecek.

Organizasyon, Samsun Valisi Orhan Tavlı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programına dahil edildi.

14. Vezirköprü Offroad Yarışı, 10 Mayıs Cuma akşamı saat 17.30'da Vezirköprü Çamlık Parkı'nda yapılacak seremoni ile başlayacak.

ICRYPEX ana sponsorluğundaki 2024 Oyman Atabay sezonunun ilk offroad yarışı, Vezirsuyu Tabiat Parkı bölgesinde koşulacak. İki gün boyunca devam edecek olan mücadele, 11 Mayıs Cumartesi günü Vezirsuyu bölgesinde yer alan 11 kilometrelik 4 etaptan ve 12 Mayıs Pazar günü ise İncesu mevkisinde yer alan 6 kilometrelik seyirci özel etabından oluşuyor.

Organizasyon 12 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de seyirci özel etabında yapılacak ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Orhan Tavlı Vezirköprü Türkiye Gençlik Samsun Spor Etkinlik Otomobil Spor Güncel Haberler

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