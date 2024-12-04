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Okan Buruk'un istediği futbolcuya ölüm tehdidi

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Ocak ayı transfer listesinde en üst sırada yer alan Kolombiyalı yıldız Jhon Arias, taraftarları tarafından ölümle tehdit ediliyor.

Süper Lig devi Galatasaray, yaz transferinde de kadrosuna katmak istediği Kolombiyalı Jhon Arias'ı kadrosuna katmak için ileri düzeyde görüşmelerde bulunuyor. Fluminense ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kolombiyalı yıldız için Galatasaray 9 milyon euroluk bütçe ayırdı.

FLUMINENSE 13 MİLYON EURO İSTİYOR

Galatasaray'ın 10 milyon euronun üzerine çıkmayı düşünmediği Jhon Arias için kulübü Fluminense 13 milyon euro istiyor. Galatasaray, oyuncunun takımdan ayrılma isteğini koz olarak kullanacak ve 13 milyon euroluk bonservis için indirim isteyecek. Galatasaray dışında Sevilla da Jhon Arias'ı kadrosuna katmak istiyor.

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Fluminense'nin Brezilya Serie A'nın 33. haftasında Athletico Paranaense ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golünü atan Jhon Arias bir de penaltı kaçırmıştı. Arias maçın ardından penaltıyı kaçırdığı için özür dileyerek, "Her zaman en iyi atışı yapmaya çalışırım. Golü attığımda hissettiğim duygu penaltı için özür dilemekti çünkü bu kulüp için çok önemli bir an. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gereken bir an" ifadelerini kullanmıştı.

Okan Buruk'un istediği futbolcuya ölüm tehdidi

TEHDİT YAĞMAYA BAŞLADI

Jhon Arias'ın sosyal medya hesabındna yaptığı özür açıklaması Fluminense taraftarları için yeterli olmadı. Jhon Arias ve ailesi ölüm tehditleri aldı. Instagram hesabı aracılığıyla bu durumu kınayan 27 yaşındaki futbolcu, eşinin ve kendisinin tehditler aldığını da sözlerine ekledi.

ARIAS'TAN TEPKİ: ANLAŞILDI MI?

Bir taraftarın eşine "Hayatın b.ka saracak" ve "çok ciddi bir şeyle oynuyorsun" dediği bir ekran görüntüsünü paylaşan Arias şunları söyledi: "Ailemi ve beni tehdit etmenin suç olduğunu hatırlatmak isterim. Anlaşıldı mı?"

"HER ŞEYİN BİR SINIRI VAR! DİKKATLİ OLUN"

Arias ailesine gelen ölüm tehditlerine tepkisini sürdürerek, "Aileye yönelik tehditleri hiçbir şey haklı gösteremez. Dikkatli olun! Herşeyin bir sınırı var." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un istediği futbolcuya ölüm tehdidi
Haberler.com / Barış Polat - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıIznikk Iznikk:

Galatasaray taraftarı yazmıştır kesin korkup kaçsın diye :))

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