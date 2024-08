Okan Buruk : Taraftarlarımızla Şampiyonlar Ligi'ne girişi kutlamak için sabırsızlanıyoruz

Sacit GÖNCÜ – Ali DANAŞ / İSTANBUL, – Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Büyük Galatasaray taraftarı bizi destekleyecek. Hepsine çok güveniyoruz. Geçen senelerde son iki senede yarattığımız atmosferi tekrar orada yaratıp inşallah hep beraber Şampiyonlar Ligi'ne girişi kutlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında İsviçre temsilcisi Young Boys'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, maçtan önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın Young Boys karşısında maçın başlangıcından sonuna kadar kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Okan Buruk, "İyi bir skorla buraya gelmek, bu maça çıkmak isterdik ama biliyorsunuz Galatasaray'ın hedefi, oynadığı her maçı kazanmak. Burada skor tabii ki çok önemli. Skoru arttırmak tabii ki çok önemli. Dediğim gibi her takıma karşı kazanmak için oynadık yine aynı kafayla aynı yapıyla oynayacağız. Şunu da net bir şekilde söylemek gerekiyor ki yarınki maçta öncelikle sabra ihtiyacımız var. Hem bizim hem taraftarımızın tabii ki tutkumuz, isteğimiz, konsantrasyonumuz, maça odaklanmamız çok yüksek. Oyuncularımız için ve benim için, taraftarımız için Şampiyonlar Ligi'nde olmak çok önemli bir durum. Geçen sene bunu yaşadık. Bunun zevkini aldık. Oyun olarak da lig olarak da oynadığımız statlarla oynadığımız futbolla bunu net bir şekilde gösterdik. Birinci amacımız yarın öncelikle futbol olarak bunu göstermek; ikinci amacımız tabii ki Şampiyonlar Ligi'ne girmek. Oyuncularıma güveniyorum. Çok tecrübeliler, çok önemliler. Çok önemli bir kadromuz var. Önemli kaliteye sahibiz. Bu kaliteli kadronun da yarın sakin kalıp kendine güvenip, oyun içerisinde de doğru bir şekilde yönettiğimizde Şampiyonlar Ligi'nde olacağımızı düşünüyorum. İlk maçta özellikle savunma anlamında iyi işler yapmamıştık. Bu sefer hem takım savunmasında çok daha iyi yapmamız gerekiyor. Onun yanında yeteneklerimizi ortaya koyduğumuzda sonucun da geleceğini düşünüyorum. Büyük Galatasaray taraftarı da bizi destekleyecek. Hepsine çok güveniyoruz. Geçen senelerde son iki senede yarattığımız atmosferi tekrar orada yaratıp inşallah hep beraber Şampiyonlar Ligi'ne girişi kutlamak için sabırsızlanıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ BİR KADROYA SAHİBİZ'

Golcü oyuncular Icardi ve Batshuayi ile daha önce çift santrfor oynadıklarını aktaran Buruk, "Birçok maçta bunu yapıyoruz. Tabii ki maçın başı, sonu dakikası buna göre değerlendirip bunu bugüne kadar da gerçekleştirdik. Antrenmanlarda da zaman zaman bunu çalışıyoruz. Onunla ilgili kararı da tabii ki yarın vereceğiz. Ama dediğim gibi burada kim oynarsa oynasın kendi görevini en maksimum en doğru şekilde yaptığında sahaya çıkacak 11, kulübeden gelecek 5 kişi bu anlamda çok önem taşıyor. Önemli bir kadroya sahibiz. Önemli oyunculara sahibiz. Kim oynarsa oynasın, kim başlarsa başlasın. Kendi kişisel görevini en doğru şekilde bu turu geçmek için en büyük aday biz olacağız. Belki burada futbol şansı da inşallah yanımızda olur. Bu da çok önemli. Oynadığımız oyunların futbolla birleşmesi çok önemli. Kadromuzla ilgili son kararı da yarın vereceğiz" diye konuştu.

'TAKIMIMIZIN OYUNU BELLİ'

Çok önemli oyunculara sahip olduklarının altını çizen Okan Buruk, "Bazen ikili oynayacağız. Bazen tekli oynayacağız. Bazen üçlü, bazen dörtlü yani bu aynı şeyi de aynı şekilde savunmamız için de orta saha için de geçerli. Ana bir oyunumuz var. Bu zamana kadar oynadığımız dominant bir oyun var. Bunu da oyuncular değişse de aynı menteliteyl çalışıyoruz. Takımımızın oyunu belli. İstediklerimiz belli. Bu zamana kadar oynadığımız oyun belli. Bunu yapmak için zaman zaman değişik oyuncular kullanacağız. Sakatlığı var, cezası var. Formu var, formsuzluk var. Ona göre kararlar vereceğiz ama yine aynı oyun stratejisi üzerinden gidip benzer bir sistemle yine aynı oyuncularla oynamaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

'OYUN ÜSTÜNLÜĞÜNDEN ÖDÜN VERMEDİK'

Geçen sezon ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadıkları maçlarda oyun üstünlüğünden ödün vermediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, "Galatasaray takımı ne Manchester'a karşı ne Bayern'e karşı geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde ne de başka takımlara karşı hiçbir zaman oyun stratejisinden ödün vermedi. Oyun üstünlüğünden ödün vermedik. Savunmayı doğru yapmak, savunma oynamak anlamına gelmiyor. Herkesin bireysel görevlerini doğru yapmasıyla yani top rakipteyken de yaptığınızda aslında nasıl karşılarsak bunu doğru yaptığınızda ilk maçta da gördük. Yani rakibimizin oynadığı oyunun yüzde 50'si uzun top üzerine. Uzun top ve ikinci top üzerine. Buraları doğru oynamamız gerekiyor. Bu zamana kadar yaptığımız oyundan hiçbir şekilde ödün vermeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'BİZİM HUZUR İÇERİSİNDE ÇALIŞMAYA İHTİYACIMIZ VAR'

Transfer döneminde takımların içinde dalgalanmaların olabileceğini aktaran Okan Buruk, "Gitti, geldi, gidecek, gelecek bir sürü dalgalanma olur. Bizim yaşamadığımız, bizim hissetmediğimiz ve takım içerisindeki çok fazla görmediğimiz şeylerin, yani yüzde 80'inin, yüzde 90'ının uydurma olarak ortaya çıkarıldığı ve bunun üzerinden Galatasaray takımının, Galatasaray camiasının her zaman karıştırılmak istendiğini biliyoruz. Yani bu bilinçle veya bilinçsiz bilmiyorum. Ama bizim ihtiyacımız burada rahat bırakılmak. Biz sonuçta Galatasaray takımı hocası, kadrosu, yöneticisi başkanı camia olarak sonuçta bir malzemeyiz. Her zaman yanlış anlaşılmasın. Bu işi gerçekten çok iyi yapan insanlar da var. Kendi fikirlerini farklı şekilde söyleyen insanlar da var. Ben hepsine saygı duyuyorum. Eleştiriye çok saygı duyuyorum. Yani eleştiri her türlü olacak. Nasıl şampiyon olduğumuzda bizi övüyorsanız, nasıl bizi gündeme taşıyorsanız, her yerde bizden bahsediyorsanız. Eleştirinin de bu işin içerisinde olduğunu kabul etmek gerekiyor. Eleştiri yapacağız. Çünkü yani hatalar yapıyoruz. Çok fazla uydurma haber de düşüyor. Herkes bir yerlerden bir şeyler yapabiliyor. Bazen sizin içinizden bazen rakipleriniz yapılabiliyor. Buraya girdikten sonra oyuncularımla birlikte çok çalıştığımız, çok inandığımız, çok mücadele ettiğimiz bir gerçek. Bu takım oyuncular, teknik heyet, her gün antrenman yapıyor. Her gün emek veriyor yani bu kolay bir şey değil. Şampiyon oluyorsunuz. Kaan gibi milli takıma giden oyuncular 15 gün izin yapıp tekrar sezona başlıyor. Biz bir aylık bir sürenin ardından tekrar aynı yarışın içerisine başlıyoruz. Yani o yaşadığımız şampiyonluğun keyfini bile süremeden tekrar bir yarışın içerisine giriyorsunuz. Burada zaman zaman adaptasyonda sorunlar olabilir. Takımın tekrar geldikten sonra aynı ritmi yakalamasında sorun olabilir. Yani sezon başında bunlar olabilir ama herkesin bilmesi gereken Galatasaray takımı çok iyi çalışıyor. Çok iyi hazırlanıyor. Kulübünün formasını, camiasını her şeyi çok seviyor. Bu ülkeyi seviyoruz ve bu ülke için de yarın Şampiyonlar Ligi'ne girmek için mücadele edeceğiz. Sadece biraz rahat bırakılmak istiyoruz. Biraz daha bizim huzur içerisinde çalışmaya ihtiyacımız var. Bu ülkede bunun olması zor biliyorum. Belki yarınki Norveçli hakeme sormak lazım. Orada şartlar nasıl? Ama sonuçta Türkiye'deyiz. Her şeyi en yüksekte yaşıyoruz. Başarıyı da çok fazla abartıyoruz. Başarısızlığı da abartıyoruz. O yüzden isteğimiz tabii ki özellikle yarın stada gittiğimizde maç başladığında taraftarımızla birlikte yalnız kalacağız. Biz sahada oynayacağız. Onlar tribünde destekleyecek" diye konuştu.

'MUSLERA OYNAYABİLECEK DURUMDA'

Takımda sakatlığı bulunan oyuncularla ilgili de bilgi veren Buruk, şunları kaydetti:

"Davinson'un çalışmaları sürüyor ama takım çalışmasına katılmadı henüz. Bugün de son çalışmasına bakacağız. Ama şu anda bizle maça başlayacak durumda değil. Önemli kadromuz var. Burada da bugün son antrenmanda kimle oynayacağımızı hangi bölgede nasıl oynayacağımıza karar vereceğiz. Abdülkerim'in cezası var biliyorsunuz. O olmayacak. Muslera dün antrenmana çıktı. Bugün de takımla çıkacak. Oynayabilecek durumda."

'11 TANE KAPTANLA SAHAYA ÇIKACAĞIZ'

Galatasaray'da forma giyen her futbolcunun kaptanlık yapabileceğine dikkat çeken Okan Buruk, "Sizin tarafınızda maçın önüne geçiyor ama bizim tarafımızda geçmiyor. Yani maçın önüne geçmiyor. Şu anda çok önemli bir maçımız var. ve bu maç için yani 11 tane kaptanla sahaya çıkacağız. İlk maçta zaten takım kaptanlarımızdan ikisi o kolluğu taktı. Bu konuyla ilgili de başkanımız açıkladı. Transfer dönemi sonuna kadar kadromuz netleştiğinde tam olarak bu konuda kararımızı vereceğiz. Galatasaray takımının her futbolcusu kaptandır. Her futbolcu sahada kaptanlık yapar. Ben kendimden örnek vereyim. Ben Galatasaray'da ilk bölümde on seneye yakın kaptanlık yapamamıştım. Galatasaray kaptanı olmak tabii ki çok önemli. Dediğim gibi burada çok önemli, çok özel oyuncularımız var. Takım kaptanlığı için de yani saha içerisinde liderlik içinde hepsi hazır olacak. Başkanımız da söyledi. Yani bununla ilgili de bu maçtan sonra karar veririz. Özellikle transfer dönemi kapandıktan sonra takım kaptanlarıyla ilgili de kararımızı vereceğiz. Şu an aktif olan zaten kaptanlarımız var. Biliyorsunuz belli bir dönem Kerem'in ayrılma isteği vardı. Bunun üzerine de çok fazla konuşuldu, O dönem ama biz Kerem'in şu anda oynadığı oyundan, takıma verdiği destekten, performanstan çok memnunuz. Yarın da bizim için çok önemli oyunculardan biri olacak" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIMIZA DA ÇOK İNANIYORUM'

Okan Buruk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"14 maç ilk sene, 17 maç ikinci sene üst üste maç kazanmış, 2 sene üst üste şampiyon olmuş ve onun yanında Şampiyonlar Ligi performansı yine Manchester United'ın 4'üncü olduğu gruptan 3'üncü olarak Avrupa'ya gitmiş bir takıma başarısız diyorsanız tabii ki ya Manchester City'i tutmanız lazım ya da Real Madrid'i. Yani tabii ki kaybedilen her maç farklı bir hikaye. Buradan net bir şeyler çıkartırız. Demin de söyledim. Başta da söyledim. Hatalarımız, yanlışlarımız ve eleştiriler oluyor. Bunlar doğru ama bir yandan da şunu istiyoruz onu da biliyorum. Biz Bayern Münih'in karşısına çıktığımızda 11 kişiyle savunma yapalım. İşte Manchester United deplasmanına gittiğimizde 11 kişiyle savunma yapalım. Daha gelmeden bir şey okudum. Mesela Sara ile Torreira'nın yanına bir tane de 8 numara lazım deniyor. Herhalde 12 kişi oynayacağız. Ne oynadığımız sistemi bilen var. Ne yapmak istediğimizi bilen var. Tabii ki kazanma ve kaybetme var. Ama geçen senenin özelinde de baktığımızda oyuncu satışı yapmışız. Takımımızın en önemli oyuncularından biri ayrılmış. Ona rağmen hep kazanarak devam ettik. Avrupa'da devam ettik. Hep güçlü oyunumuzu ortaya koyduk. Burada kazanmak veya kaybetmek olabilir. Bunu kabul etmek gerekiyor. Ama onun yanında kesinlikle benim de hatalarım oldu. Oyuncularımın da hataları oldu. Transferde de hatalarımız oldu. Bunların hepsini kabul etmek gerekiyor. Geldiğimizde Galatasaray 13'üncüydü. Yani 13'üncü olmuş bir takımı 2 sene üst üste şampiyon yapan bir kadro var burada. Bir başkan var, yönetim var. O yüzden bence biraz da mantık çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Sadece kaybettiğimiz maçlar üzerinden konuşup, kazandığımız maçlar ve şampiyonluklar üzerinden konuşmazsanız bu da gerçekçi gelmiyor. O yüzden ben hep söylüyorum biz kendimize güveniyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İyi takımız ve iyi işler yapıyoruz. Yüzümüz hep gülüyor. Hep pozitifiz. Hiçbir zaman bir gerginliğimiz yok. Onun yanında da ben kendime inanıyorum. Ekibime inanıyorum. Oyuncularıma inanıyorum. Yine bu sene Türkiye Ligi ve Avrupa'da çok büyük başarılara imza atacağımıza da çok inanıyorum. Tabii ki bizim de motivasyona ihtiyacımız var. Sağlıksız bir motivasyon oluyorsunuz bizim için" şeklinde konuştu.

'SABIRLI VE SAKİN OLMAK LAZIM'

Çok zor bir sezonu geride bıraktıklarını anlatan Buruk, "Toplamda 6 tane oyuncumuz bir senenin üzerinde milli takımlarda. Yani bir sene önce biz 25 Haziran'da başlamıştık antrenmanlara. Yaklaşık 13 ay mücadele verdiler ve iki haftalık bir dinlenmenin ardından takıma katıldılar. Bu 6 oyuncu tabii ki milli oyuncular. Milli oyuncu ne demek, bu takımın en önemli oyuncularından birileri. 6 tanesi de takımın yaklaşık yüzde 25-30'u, belki ilk 11'e baktığımızda daha fazlasına da denk geliyor. O yüzden sezonun kolay başlamasını tabii ki çok beklemiyorsunuz. Tabii ki zor başlayacak hemen adapte olmamız. Mesela Davinson geldi. İlk maç oynatmadık. Belki ikinci maçta da oynatmamamız gerekirken Davinson'dan başladık ve sakatlandı. 3 hafta kullanamıyoruz. O yüzden buradaki takımın durumunu değerlendirirken bütün bunları da bir araya koymak gerekiyor. Bunlar hiçbir zaman bahane değil tabii ki. En iyisini yapmak istiyoruz. Lige 6 puanla başladık. Ligdeki yine galibiyet serimize başladık. İnşallah onu da devam ettireceğiz. Ama onun yanında da Avrupa çok önemli. Yani bu maç çok önemli. Tabii ki bunun bilincindeyiz. Elimizden geleni yapacağız. Dediğim gibi iyi hazırlandık. Şundan hiç şüphem yok, stada gelen taraftarımız her zaman ne olursa olsun Hatay maçında çok net bir şekilde gösterdiler. Takıma yani ilk dakikadan 90'ıncı dakikaya kadar geriye düştüğümüzde hep destek verdiler. Oyun içerisinde takımın gücüne destek oldular. Bu bizim için en önemli en değerli şeylerden biri. En organik ortam orası zaten. O stada gelen herkes gerçekten Galatasaray'ı desteklemek için geliyor. Galatasaraylı olmak var, Galatasaray'ı desteklemek var. Bu ikisi farklı şeyler. O yüzden orada da Galatasaray'ı çok önemli bir şekilde destekleyen bir taraftarımız var. Onlarla birlikte bizim de oyunumuz, gücümüz artıyor. Yani yarın bunu ortaya koyacağız. Dediğim gibi sabırlı olmak lazım. Sakin olmak lazım. Özgüven lazım. Yani rahat olmamız lazım. Zaten ilk maçta da gördük istediğimizde çok rahat pozisyona girebiliyoruz. Gol beklentimize baktığımızda hepsi çok yüksek ama rakibimize çok fazla pozisyon verdik. Burada daha iyi savunma yapacağız. Hücumda daha iyi bitireceğiz. İnşallah turu geçeceğiz. Biz aşağı yukarı buna 2 senedir alıştık. Geçen sezon başı da aynıydı. Bu dönem bizim için daha zor geçen dönem. Özellikle en çok eleştirinin olduğu dönemler. Bunu da kabul etmek lazım. Yani bu 2 senede nasılsa buna cevap verdiysek yine aynı şekilde cevap veririz" diyerek sözlerini noktaladı.