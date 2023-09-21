Muş'ta Spor Şenlikleri Düzenlendi

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 'Spor Şenlikleri' etkinliği düzenlendi.

Bulanık Kaymakamlığı, Bulanık Belediyesi ve Bulanık Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Bulanık Şehir Stadı'na 'Sporla Yeni Bir Dünya Yeni Bir Hayat' adlı spor şenliği düzenlendi. Bulanık'taki öğrencilerin katılımıyla yapılan şenliğe ilçe müdürlüğü bünyesinde voleybol, atletizm, basketbol, okçuluk, tenis, futbol, karaçalı, badminton, golf gibi 19 farklı etkinlikte çocuklar yarıştı. Çocukların eğlencesine ortak olup, oyununa katılan Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, sporun amacı kaynaşma ve rekabet temelinde beden sağlığı olduğunu belirterek, Sporla Yeni Bir Dünya Yeni Bir Hayat şenliğine katılan çocukların mutluluklarına ortak olmanın sevincini yaşadığını söyledi. Bulanık Kaymakamlığı bünyesinde ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa organize edilen, sporları tanıtmak adına öğrencilerle bir arada olduklarını ifade eden Kaymakam Ocak, "Organize ettiğimiz bu programa okul çıkışında öğrencilerimizin bir araya geldiği toplam 19 istasyonda okçuluğundan, badmintonuna, golfünden, yumurta yarışına kadar hepsinin etkinliği bir arada olduğu, çoğu geleneksel oyunlarımızın da olduğu güzel bir spor şöleni düzenledik. Buradaki en büyük amacımız gençlerimizi sportif faaliyetlere, amaçlara yöneltmektir, kendinleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaktır. Ekip arkadaşlarımla birlikte bu memleketin çocuklarına en büyük hizmet, bu çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, diyerek memleketimize en azından bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın bu tür etkinliklere katılması bizim en büyük gururumuz. Onları buralarda görmek bizleri mutlu ediyor. İnşallah bu tür etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecektir" dedi.

Kaymakam Ocak, spor şenliklerine katılan antrenör ve sporcuları tebrik ederken, yumurta ve çuval yarışında dereceye giren çocuklara ödüllerini takdim ettikten sonra program sona erdi. - MUŞ