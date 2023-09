Muradiye'de Yeni Spor Tesisleri Hizmete Açıldı

Van'nın Muradiye ilçesinde yapımı tamamlanan futbol sahası, tenis kortu, voleybol ve basketbol sahası vatandaşların kullanımına açıldı.

Muradiye ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediyesi ve Muradiye Belediyesi işbirliğiyle ilçeye kazandırılan spor yatırımlarından futbol sahası, tenis kortu ve voleybol-basketbol sahası vatandaşların kullanımına açılırken, kapalı spor salonunda, kapalı yüzme salonunda ve gençlik merkezinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu spor yatırımları da vatandaşların hizmetine girmek için gün sayıyor. Yapımı tamamlanan spor kompleksinde incelemelerde bulunan Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, vatandaşların kullanımına açılan spor kompleksinin bir futbol sahası, bir tenis kortu ve bir voleybol-basketbol sahası bulunduğunu belirtti.

Melih Aydoğan: "Sosyal medyadan koparıp sosyal alana geçiş"

Kaymakam Aydoğan, "Muradiye Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu spor tesislerinde bizim asıl amacımız son yıllarda artan sosyal medya alışkanlığı, uyuşturucu alışkanlığı ve zararlı alışkanlara çocuklarımızın, gençlerimizin alışkın olmasının önüne geçerek bu spor tesisleriyle onları korumak. Onları hayata en iyi şekilde hazırlamak, sosyal medyadan koparıp sosyal alana geçişlerini sağlamayı hedefliyoruz. Biz Muradiye Belediyesi olarak genç dostu ve spor dostu bir belediyeyiz. Şu an tesisimiz bitmiş durumda. Aynı zamanda bu tesis gece kullanıma hazır olması için ışıklandırması yapıldı. Oturma alanlarıyla, peyzaj alanlarıyla güzel bir tesis oldu" dedi.

Spor yatırımlarından ilkini burada başlatmış olduklarını ifade eden kaymakam Aydoğan, "Bu yatırımlarda biz açık spor tesislerini bir kampüste birleştirmek istedik. Burası ilçemizin en güzel noktalarından bir tanesi. Bu alan daha önce atıl durumdaydı. Bu alanın da spor tesisleriyle vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu spor tesislerinde hem çocuklarımız hem de gençlerimiz günün her saatinde yararlanabiliyor. Aynı zamanda burası bir yaşam alanı. Vatandaşlarımızın oturabildiği, dinlenebildiği yürüyüş yapabildiği, gezebildiği ve spor faaliyetlerini icra edebildiği bir açık spor kompleksi. Tabii ki spor yatırımlarımız bunlarla kalmıyor. Bu biten eserlerimizden sadece üç örnek. Bizim şu an devam eden bir kapalı spor kompleksimiz var. Bu kapalı spor kompleksi içerisinde bir olimpik yüzme havuzu bir gençlik merkezi ve bir kapalı spor salonu yer almakta. Bu üç tesisimiz de önümüzdeki ay bitecek ve vatandaşlarımızın kullanımına hazır hale gelecek. Kapalı spor kompleksimiz ve şu an bulunduğumuz açık spor kompleksimizle beraber ilçemizin spor alanında ki tüm ihtiyaçlarını karşılamış oluyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Projeye desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanlığına, Van Valiliğine ve Van Büyükşehir Belediyesi teşekkür eden Aydoğan, spor yatırımlarının Muradiyeli gençlere, sporculara ve sporseverlere hayırlı olmasını diledi. - VAN