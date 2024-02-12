Muğlalı 4 hokey sporcusu milli forma ile Almanya Berlin'de mücadele edecek.

Türkiye Kadınlar Hokey Süper Ligi'nde şampiyon olarak Muğla'nın takım sporlarındaki ilk Süper Lig Şampiyonluğunu kazandıran Muğla Ege Yıldızları Hokey takımının sporcuları Zeliha Kendir, Aleyna Başbuğ, Sude Nur Kurt, Sedanur Bayram, Türkiye Hokey kadın A Milli Takım kadrosuna seçildi.

12-16 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası için Almanya, Berlin'e hareket eden Türkiye Milli Takımında mücadele edecek milli sporcular ile ilgili konuşan Ege Yıldızları Spor Kulübü Hokey branş sorumlusu Ayhan Hasdemir, " Bu yıl milli takımlara gönderdiğimiz sporcu sayısı 20'yi aştı biz bile kayıtlarını tutarken zorlanıyoruz, kızlarımız Muğla Sporu için bir tarih yazdılar milli takımımıza ve sporcularımıza Almanya Berlin'de başarılar dileriz. Seneye de ilk defa Muğla Menteşe'den bir kulüp takımı Avrupa kupasında ülkemizi ve Muğla'mızı temsil edecek tüm Muğlalılardan destek bekliyoruz" diye konuştu. - MUĞLA