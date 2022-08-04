Miniklere verilen satranç derslerinde renkli görüntüler ortaya çıktı Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi, akıl ve zeka oyunları atölyesinde minik çocuklara satranç eğitimi veriyor. Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi, akıl ve zeka oyunları atölyesinde minik çocuklara satranç eğitimi veriyor. Eskişehir Tepebaşı Gençlik Merkezi, miniklere satranç eğitimi vermeye devam ediyor. Akıl ve zeka oyunları atölyesi çerçevesinde sürdürülen derslere, minik çocuklar yoğun katılım gösteriyor. Derslerde, satranç oyun kuralları başta olmak üzere taşların hareketleri ve karşılıklı yapılan maç içi hamleler gösterilirken aynı zamanda neşeli fotoğraf kareleri oluştu. - ESKİŞEHİR İhlas Haber Ajansı / Spor Eskişehir Tepebaşı gençlik Spor Haberler

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