Haber : Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçecek

 - Güncelleme:
Mertens'in forma numarasını taraftarlar seçecek

İstanbul DHAGalatasaray, Resmi Fan Token partneri Socios.com ile Belçikalı yıldız oyuncusu Dries Mertens'in forma numarasını taraftarlara seçtiriyor.

İstanbul DHA

Galatasaray, Resmi Fan Token partneri Socios.com ile Belçikalı yıldız oyuncusu Dries Mertens'in forma numarasını taraftarlara seçtiriyor. $GAL Fan Token sahibi taraftarlar Galatasaray'ın Napoli'den transfer ettiği Belçika A Milli Takımı'nın da etkili oyuncusu Dries Mertens'in forma numarasını seçecek.

Napoli'de uzun süre forma giyen Mertens, Serie A'da 295 maça çıkmış ve 113 kez fileleri havalandırmış, Maradona'yı da geçerek adını Napoli tarihine "en fazla gol atan oyuncu" olarak yazdırmıştı. Bu sezon da Galatasaray'da taraftarları golleri ve başarılı performası ile coşturması beklenen tecrübeli golcünün şimdiden hangi numarayı giyeceği merak konusu oldu. Socios.com uygulamasını indiren ve taraftarların oy kullanabilmesi için sadece 1 $GAL Fan Token sahibi olması yeterli olacak oylamada, 10, 16  ve 21 forma numaraları yarışacak. Oylama 24 saat sürecek ve Mertens, sezon boyunca  taraftarların seçtiği forma numarası ile sahaya çıkacak.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Dries Mertens İstanbul DHA Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title