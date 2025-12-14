Mersin Maratonu, Tükiye topraklarında koşulan en hızlı maraton oldu

TÜRKİYE topraklarında koşulan en hızlı maraton derecesi geçen yıl olduğu gibi yine 7'nci Uluslararası Mersin Maratonu'nda gerçekleşti. 42K erkekler kategorisinde yarışan Kenyalı atlet Vitalis Kibiwott 02.07.14 ile yeni bir rekora imza atarken; Kenya'dan gelen Rebecca Sirwanei Tauni 2.25.35 ile kadınlar kategorisi'nde birinci oldu.

'Tarih ve Doğaya, Spora ve Dostluğa, Attığın Her Adımda Mersin Koşar Arkanda' sloganıyla Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen 'IUluslararası Mersin Maratonu', kentin cadde ve sokaklarını sporun enerjisiyle doldurdu. Dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların katıldığı organizasyonda Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 42K ve Halk Koşusu (3K) kategorilerinin startını vererek, Mersinlilerin ve maratona katılan yarışmacıların coşkusuna ortak oldu. Maratona Başkan Seçer'in yanı sıra, Mersin Vali Yardımcısı Ahmet Gazi Kaya, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Göksun Öz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve bürokratlarının yanı sıra binlerce yurttaş katıldı.

Dünyanın ve Türkiye'nin en prestijli maratonlarından olan organizasyonda, 42K, 10K ve Halk Koşusu (3K) olmak üzere 3 kategoride binlerce profesyonel ve amatör sporcu bir araya geldi. Dünya Atletizm Birliği tarafından daha önce 'Elite Label' kategorisine alınan ve dünya genelinde yapılan 203 maraton arasında 49. sıraya yerleşen Uluslararası Mersin Maratonu, Türkiye'nin en iyi maratonu unvanına da sahip. Ayrıca Mersin Maratonu, Türkiye'de en hızlı koşulan maraton olma unvanını kendi rekorunu bir kez daha kırarak sürdürdü.

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda başlayan maratonda; 5 kıtadan, Türkiye ile birlikte 34 ülkeden 2 bin 97 sporcu 42K ve 10K'da kategorilerinde kıyasıya yarıştı. Halk Koşusu'na ise katılan 5 binden fazla yurttaş, Mersin'de hem yarışmanın hem de güneşli havanın tadını çıkarma şansı yakaladı. Büyük bir coşkuyla başlayan maratonda, binlerce kişi Mersin'i turladı.

BAŞKAN SEÇER: PARKURDA BİR TARAFINIZDA MASMAVİ AKDENİZ BİR TARAFINIZDA TOROS DAĞLARI VAR

Uluslararası Mersin Maratonu'nun oluşturduğu atmosfere dair duygularını paylaşan Başkan Seçer, kentin doğal güzellikleri ve coğrafi yapısının da maratona ilgiyi artırdığını vurguladı. Binlerce sporcunun ve sporseverin 10K, 42K ve Halk Koşusu'nda yarıştığını dile getiren Seçer, "Mersin'de Aralık ayında son derece güzel bir havada, açık ortamda oturabiliyor olmamız bize büyük avantajlar sağlıyor. Estetik açısından da parkurda bir tarafınızda masmavi Akdeniz bir tarafınızda Toros Dağları var. Bu da ilgiyi artırıyor. Geçen yıl da Türkiye'de koşulan tüm maratonların en yüksek derecesi 02.08.13'lik derece ile burada elde edildi. Bu yıl da özellikle yabancı sporculardan büyük rağbet var. Her şey çok güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

'ORGANİZASYONLAR MERSİN'İN TANITIMINDA BİRER ARAÇ OLUYOR'

Maratona, Mersinlilerin yanı sıra bölgedeki diğer kentlerden de katılımların gerçekleştiğini belirten Seçer, sportif bir organizasyona ilginin bu şekilde yüksek olmasının önemli olduğunu kaydetti. Organizasyonların Mersin'in tanıtımında birer araç olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, "Ben son derece mutluyum çünkü yaptığınız emeğin karşılığını alıyorsunuz. Türkiye'de koşulan maratonlar arasında da organizasyon derecesinde birinci sırada Uluslararası Mersin Maratonu yer alıyor ve Uluslararası Atletizm Birliği tarafından da beğeniliyor. Demek ki gayet iyi işler yapılıyor. Başta Mersin Büyükşehir Belediyesi olmak üzere birçok kurumun organizasyonlarda katkısı var. Organizasyonun düzenli geçmesi ve güvenliğinin sağlanması binlerce insan tarafında çok büyük emek gösteriliyor. Kentte bu kadar güzel bir ortamın olması ve emeklerimizin karşılık bulması beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

'SPOR; BARIŞ, KARDEŞLİK VE BİR ARADA OLMAK DEMEKTİR'

Uluslararası Mersin Maratonu'nun, Dünya Atletizm Birliği tarafından takvimlendirilen 203 organizasyon arasında 49. sırada yer alması hakkında konuşan Seçer, başarının sırrının iyi ve inanılarak iş yapmak olduğunu söyledi. Sporun dünya barışının en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak Mersin'de birçok organizasyonun yürütüldüğünü kaydeden Seçer, "Spor; barış, kardeşlik ve bir arada olmak demektir. Bu nedenle sporun her dalını çok önemsiyoruz. Her yıl büyük ilgiyle ve düzenli olarak Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nu yapıyoruz. Güzergah itibarıyla 8-10 bin yıllık kültürel geçmişi olan bölgede Kilikya Ultra Maratonu'nu yapıyoruz. Koşulan parkurda adeta tarihin içinden geçiyorsunuz. Böylece bölgede gerçekleştirilen organizasyonlara olan ilgi artıyor" dedi. Atletizm dışında birçok spor dalında aktif olunduğunun altını çizen Seçer, "Her spor disiplini çok önemli ve Mersin her gün biraz daha ileri gidiyor. Bisiklet dalında Tour of Mersin ve Kleopatra Bisiklet Festivali var. Son yıllarda erkek basketbolu ilerledi ve erkek basketbol takımı Mersin Spor Kulübü, Süper Lig'de mücadele etmeye başladı. Şimdi Avrupa'da Mersin'i ve Türkiye'yi temsil ederek başarılı sonuçlar alıyor" sözlerini kaydetti.

'MERSİN SPORDA ÇOK BÜYÜK MESAFELER KAT EDECEK'

2013 yılında Mersin'de düzenlenen Akdeniz Oyunları'nın ardından kentte spor tesisleri açısından bir zenginlik ortaya çıktığına değinen Seçer, tesislerin artışının Mersin'e büyük değer kattığını belirtti. Mersin'in gelişmeye açık bir altyapısı olduğunu ifade eden Seçer, "Mersin göçlerle büyümüş, serpilmiş bir kent olarak adeta küçük Anadolu. Burada Türkiye'nin her yerinden insana rastlamak mümkün. Burada sporcu yetiştirmek ve her alanda kabiliyetli sporcu bulma şansınız çok fazla. Mersin'in gelecekte spor konusunda çok büyük mesafeler kat edeceğini düşünüyorum" dedi.

'MERSİN, POTANSİYELİ YÜKSEK VE ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARILAR ELDE EDEBİLECEK BİR KENT'

Mersin'deki başarılı spor organizasyonlarının ardından Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kentte daha fazla organizasyon için iş birliği çağrısı yaptığını söyleyen Seçer, "Bakanlık Mersin'i spor organizasyonları için uygun görüyor. Ulaşım, lokasyon, güvenlik, topografik yapısı, iklimi, insan yapısı, sosyo-kültürel yapısı açısından Mersin son derece uygun bir kent. Her alanda olduğu gibi sporda da Mersin çok büyük bir başarılar elde edebilecek, enerjisi, potansiyeli yüksek bir kent" diyerek, maratonların kenti daha cazip hale getirdiğini söyledi.

'GENÇLERİ SPORA TEŞVİK ETMEK İÇİN HASSASİYETLE ÇALIŞIYORUZ VE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Gençleri spora daha çok teşvik etmek için maratonların önemli aktörler olduğunu belirten Seçer, özellikle kötü alışkanlardan gençleri uzak tutmak için sporun büyük bir etken olduğunu aktardı. Seçer, "Çocukları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak en önemli çalışmalardan bir tanesi spora teşvik etmek. Spora teşvik etmek için sporun her disiplininde gençlere imkan sunacaksınız. Farklı dallarda kabiliyeti olan çocukların spora yönelmesini sağlayacaksınız. Eğer bölgenizde bunu başarabilirseniz artık kendiliğinden gençler arasında bir gelenek haline gelir" sözlerine yer verdi. 'Mersin bir spor kenti' söyleminin altını doldurabilmek için kenti sevk ve idare edenlerin spora yönelik bir vizyonunun olmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Seçer, "Gençliğin bize yüklediği ödevlerin başında bu geliyor. Bu çocuklara sahip çıkmak lazım. Sporla, sanatla, farklı faaliyetlerle bunu yapmak gerek. Kötü alışkanlıklardan çekip, gençleri topluma, ülkesine, yaşadığı kente katkı sunacak alanlara çekmeniz lazım. Hem çocukların iyi bir birey olarak geleceğe, gelecek jenerasyonlara aktaracağım bir kazanım elde etmiş olursunuz" diyerek, kendisinin bu konuda hassas bir Belediye Başkanı olduğunu ve organizasyonları daha da nitelikli hale getirmek için çalıştıklarını söyledi.

'MARATON UMARIM KÜÇÜK TÜRKİYE HÜVİYETİNDE OLAN MERSİN'İN BARIŞINA, KARDEŞLİĞİNE, BİRLİK VE BERABERLİĞİNE KATKI SUNAR'

Halk koşusuna 5 binden fazla yurttaşın katılım sağladığını ve her yıl bu sayıların daha da arttığını söyleyen Seçer, "Çocuk, kadın, genç, yaşlı, herkes maratondaydı. Her yıl umarım ilgi artarak devam eder, çok renkli görüntüler olur. Rekorlar kenti Mersin'de çok daha iyi rekorlar çıkar. Hem Mersin tanıtımına katkı olur hem küçük Türkiye hüviyetinde Mersin'in barışına, kardeşliğine birlik beraberliğine çok büyük katkı sunar" diyerek, Mersinlilerin maratonu büyük bir merakla takip ettiğini, gerek koşuya katılarak gerekse de izleyici olarak destek verdiğini ve hiç yalnız bırakmadıklarını aktardı.

'BİZİM ANA HEDEFİMİZ, BULUNDUĞUMUZ ALANLARDA EN İYİSİ OLMAK'

Büyükşehir olarak birçok alanda yaptıkları organizasyonlar olduğunu kaydeden Seçer, "Bizim ana hedefimiz, bulunduğumuz alanlarda en iyisi olmak. Atletizmde, bisiklette, basketbolda, güreşte, satrançta birçok organizasyonlar var. Bunlar tabi çeşitlendirilebilir, olanlar daha da güçlendirilebilir. Önemli olan sonuç alacak güçlü etkinlikler yapabilmeniz" dedi. İstikrarın önemli olduğunu vurgulayan Seçer, "Başladığınız işin sürdürülebilir olması gerekiyor. Bizim de çalışma ve görev yapma anlayışımız bu. Her alanda olduğu gibi spor konusunda da kimsenin endişesi olmasın; biz üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapacağız" ifadelerini kullandı.

'DÜNYA ÇAPINDA DERECELER ELDE ETMİŞ SPORCULAR MERSİN MARATONU'NA RENK KATTI'

Kendisinin maratoncular gibi nefesini kontrollü harcayan bir siyasetçi olduğunu belirten Seçer, istikrarlı bir şekilde zirveye çıkmayı tercih eden bir yönetici olduğunu söyledi. Maratonu da bu felsefe ile her yıl daha da güzelleştirdiklerini aktaran Seçer, "Gördüğünüz gibi görüntüler son derece güzel. Bu yıl uluslararası çapta önemli dereceler yapmış sporcular da aramızdaydı, 7. Uluslararası Mersin Maratonu'na farklı bir renk kattılar" diyerek, dünya çapında derece almış sporcuların maratonu daha da değerli kıldığını söyledi.

Yurttaşların ve sporcuların yoğun katılım göstermiş olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Seçer, "Çok güzel bir organizasyon oldu. Umut ediyorum bu düzen ve güzellik devam edecek. Darısı gelecek yıla ve diğer organizasyonlara diyelim" diyerek, ilgi gösteren basın mensuplarına da teşekkür etti.

TÜRKİYE TOPRAKLARINDA EN HIZLI KOŞULAN MARATON YİNE MERSİN!

Türkiye topraklarında koşulan en hızlı maraton derecesi geçen yıl olduğu gibi yine 7. Uluslararası Mersin Maratonu'nda gerçekleşti. 42K'da koşan Kenyalı atlet Vitalis Kibiwott 02.07.14 zamanlama ile yeni bir rekora imza attı. Erkekler Kategorisi'nde; Kenya'dan gelen Vitalis Kibiwott 02.07.14 ile birinciliği ve rekoru elde ederken, Kenya'dan gelen bir diğer atlet Albert Kamgogo 2.07.26 ile geçen yılın rekorunu kırdı ve ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Eritre'den katılan Abraham Gebreslasie Embaye 2.08.59 ile elde etti.

İLK KEZ KADINLAR KATEGORİSİ'NDE DE REKOR KIRILDI!

Kadınlar Kategorisi'nde Kenya'dan gelen Rebecca Sirwanei Tauni 2.25.35 ile birinciliği elde etti. Etiyopya'dan katılan atlet Genet Robi ise 2.26.07 ile ikinciliği elde ederken, Kenyalı Peninah Jerop ise 2.30.52 ile üçüncü oldu.

10K Kadınlar Kategorisi'nde Türkiye'den katılan kadınlar dereceleri kimseye bırakmadı. Dilek Öztürk 33.50 ile birinciliği, Pınar Demir 33.55 ile ikinciliği, Berfin Kaya ise 35.49 ile üçüncülüğü elde etti. Erkekler Kategorisi'nde ise; Türkiye'den Mert Selek 29.45 ile birinci, Fetene Alemu Regasa 29.56 ile ikinci, Türkiye'den Bahattin Üney ise 30.01 ile üçüncü oldu.

REKORLARA DOYULMADI!

7. Uluslararası Mersin Maratonu 42K Erkekler Kategorisi'nde Türkiye'den en hızlı koşulan maraton unvanının yeniden elde edilmesini sağlayan Kenyalı Vitalis Kibiwott, Mersin'de ilk defa maraton şampiyonu olduğunu belirterek, "Çok mutluyum, parkurun düz olması ve hava koşullarının da uygun olması bizler için çok iyiydi. Organizasyonla ilgili her şey çok güzeldi, ilgileri için herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

42K Kadınlar Kategorisi'nde rekor kıran Kenyalı Rebeca Sirwanei Tanui, Uluslararası Mersin Maratonu'na ilk kez geldiğini söyleyerek, "Öncelikle parkuru çok beğendiğimi söylemeliyim, parkurun düz olması benim için önemli bir avantajdı. Yeni bir rekora imza attığım için harika hissediyorum, bundan daha mutlu olamazdım. Organizasyon harika hazırlanmış, her şey çok güzeldi. Ayrıca hava koşulları da bizim için çok uygundu" ifadelerine yer verdi.

Maratona Eskişehir'den katılan ve 10K kategorisinde yarışan Ramazan Aydemir, ilk kez Mersin'e geldiğini belirterek, "Uluslararası Mersin Maratonu'nu düzenleyenleri tebrik ederim, çok güzel bir organizasyon ve şehir çok güzel. Maraton'u beklediğimizin üzerinde bulduk, bizlere karşı ilgi ve alakaları da çok yerindeydi, herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Maratona katılmak için Konya'dan Mersin'e gelen Tıp Fakültesi öğrencisi Malek Zaatreh ise, "İlk kez 42K kategorisinde koştum. Çok güzel bir organizasyon yapılmış. Mersin de çok güzel bir şehir" diyerek, emek veren herkese teşekkür etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Maraton'da tüm kategorilerde toplam 5 milyon 242 bin TL olmak üzere; 42K kategorisinde birinciye 15 bin dolar, ikinciye 10 bin dolar ve üçüncüye 7 bin dolar ödül verildi. 10K kategorisinde ise birinciye 20 bin TL, ikinciye 16 bin TL, üçüncüye 14 bin TL ve dördüncüye de 12 bin TL ödül verildi.

EMRULLAH TAŞKIN: AMACIMIZ ÖNÜMÜZDEKİ SENE DE YENİ BİR REKOR KIRABİLMEK

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, yarış sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Çok güzel bir organizasyon oldu. 7'ncisini düzenlediğimiz Uluslararası Mersin Maratonu'nda bizi mutlu eden başka bir olay da yeni bir rekorun kırılması. 1 dakika gibi bir farkla Türkiye'de rekor kırıldı. Türkiye'de koşulan en iyi dereceyi geçen sene Mersin'de koşturmuştuk. Bu sene parkurumuzun üzerinde biraz daha çalıştık, farklılaştırdık ve daha güzel bir parkur halile geldi. Bu sene de rekor kırıldı ve amacımız önümüzdeki sene de yeni bir rekor kırabilmek. Mersin bu konuda çok iddialı ve Mersin artık bir spor, atletizm kenti. Güzel bir havada keyifli bir organizasyon gerçekleştirdik" dedi.

VITALIS KIBIWOTT: ÖNÜMÜZDEKİ YIL REKORUMU GELİŞTİRMEK İSTİYORUM

Erkekler 42K birincisi Kenyalı atlet Vitalis Kibiwott, "Herkese çok teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok düz bir parkur olması bizim için iyi oldu. Bu organizasyon da emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl da Mersin'e gelerek rekorumu geliştirmek istiyorum. Önümüzdeki yıl görüşmek üzere" diye konuştu.

SIRWANEI TANUI: MERSİN'DE YARIŞMAK ÇOK GÜZEL

Kadınlar 42 birincisi Rebecca Sirwanei Tanui ise "Mersin'de ilk kez koştum ve kesinlikle bir kez daha gelmek isterim. Benim için parkur düz ve kolaydı aslında. Bu organizasyon için herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Mersin'de yarışmak çok güzel. Burada da rekorlar kırılıyor. Bence daha fazla elit atlet gelecektir ve Mersin de hak ettiği yeri 49'uncu basamağın daha üzerini elde edecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.