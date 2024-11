Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş'tan Övgü Dolu Açıklamalar

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezonun ilk galibiyetini geçen hafta evinde Büyükçekmece'yi yenerek alan Merkezefendi Belediyesi Basket'te Antrenör Zafer Aktaş, takımının yükselen performansından memnun olduğunu söyledi. Aktaş, oyuncularının sergilediği mücadeleci ruhu ve disiplinli oyun anlayışını överek, "Son haftalarda oyuncularım gerçekten çok iyi bir performans sergiliyor. Her biri takım için büyük bir sorumluluk alıyor ve sahada sonuna kadar mücadele ediyor. Hem hücumda hem de savunmada istikrarlı bir oyun sergileyen oyuncularım, takımın en büyük gücü oldu. Her biri, takım arkadaşlarına olan güveniyle sahada harika bir uyum göstermeye başladı. Bu şekilde ilerlediğimiz sürece çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu. Zafer Aktaş, her zaman yanlarında olan taraftarlarını da övüp onların destekleriyle hedefe ulaşacakları vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor