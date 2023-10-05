Melikgazi Kayseri Basketbol İç Saha Başarısıyla Dikkat Çekiyor

ING Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Melikgazi Kayseri Basketbol; bu sezon iç sahada gösterdiği başarılı performans ile dikkat çekiyor. Ligde kendi sahasında bu sezon iki maç oynayan Kayseri ekibi taraftarının desteği ile bu maçlardan galibiyet ile ayrıldı.

Ligde geride kalan 4 hafta sonunda iki galibiyeti bulunan Melikgazi Kayseri Basketbol, iki galibiyeti de evinde aldı. Buna karşılık sarı kırmızılı takım dış sahada galibiyet sevinci yaşayamadı. Kendi sahasında oynadığı Bursa Uludağ Basketbol ve İlkem Yapı Tarsusspor maçlarını kazanan Kayseri ekibi, deplasmanlarda ise Nesibe Aydın ve Beşiktaş'a kaybetti. Bu sonuçların ardından 6 puan toplayan ekip ligde 4. sıraya yerleşti.

Melikgazi Kayseri Basketbol, ligin 5. hafta maçında ise yarın kendi evinde Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u konuk edecek.Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak olan maç saat 15.00'da başlayacak. - KAYSERİ