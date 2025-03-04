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Mauro Icardi'nin oturduğu bank turistik yer olarak işaretlendi

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Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin sevgilisi China Suarez ile birlikte oturduğu bank, Google Haritalar'da turistik yer olarak işaretlendi. İstanbul'a gelen çift, şehrin tarihi yerlerini gezerken Karaköy'deki bu bankta oturmuştu.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile sevgilisi China Suarez'in Karaköy'de oturduğu bank, Google Haritalar'da "Turistik yer" olarak işaretlendi.

Mauro Icardi'nin oturduğu bank turistik yer olarak işaretlendi

Mauro Icardi'nin oturduğu bank turistik yer olarak işaretlendi

Boşanma aşamasındaki Wanda Nara ile yaşadıklarıyla, akabinde ise China Suarez ile başladığı birliktelikle gündemde kalan Mauro Icardi, şimdi de çok ilginç bir nedenle adından söz ettiriyor.

Mauro Icardi'nin oturduğu bank turistik yer olarak işaretlendi

Mauro Icardi, geçtiğimiz hafta, sevgilisi China Suarez ile İstanbul'a geldi. Şehrin tarihi yerlerini altını üstüne getiren Mauro Icardi ile China Suarez'in Karaköy'de oturdukları bank, Google Haritalar'da 'Turistik yer' olarak işaretlendi.

Mauro Icardi'nin oturduğu bank turistik yer olarak işaretlendi

Mauro Icardi'nin oturduğu bank, turistik yer olarak işaretlendi

Mauro Icardi'nin oturduğu bank turistik yer olarak işaretlendi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBeyinsizlerle Mücadele Başkanı:

10 Milyon Euro maaş alarak Gs'yi söğüşleyen sosyal medya ünlüsü İcardi, Gs'nin paraları geze geze ezmeye devam ediyor :D

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