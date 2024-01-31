Manisa Büyükşehir Belediyespor, ERA Nymburk'a mağlup oldu
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 5. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Çekya ekibi ERA Nymburk'a 69-55 mağlup oldu. Grupta 4. yenilgisini yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un üst tura çıkma şansı kalmadı.
Salon: Muradiye
Hakemler: Radomir Vojinonic (Karadağ), Ciprian Stoica (Romanya), Zdravko Rutesic (Karadağ)
Manisa Büyükşehir Belediyespor : Russell 7, Cruz 9, Anderson 18, Mustafa Baki Görür 2, Terry 6, Luther 7, Dorukhan Engindeniz, Ege Arar 4, Barış Çağan Özkan 2, Utku Yücedağ
ERA Nymburk: Gordon 15, Bell 8, Bohacik 7, Mathon 11, Rylich 7, Collins, Kovar, Kriz, Sanders 7, Sehnal 6, Svejcar, Tuma 8
1.? ?Periyot: 14-12
Devre: 27-28
3.? ?Periyot: 42-47
5 faulle çıkan: 39.20 Russell ( Manisa Büyükşehir Belediyespor )
Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur M Grubu 5. hafta maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Çekya ekibi ERA Nymburk'a 69-55 mağlup oldu.
Grupta 4. yenilgisini yaşayan Manisa Büyükşehir Belediyespor'un üst tura çıkma şansı kalmadı.