Macaristan'ı 3-0 yenen A Milli Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

A Milli Takımımız, İstanbul'da 3-1 kazandığı UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçının rövanşında Macaristan'a konuk oldu. Milliler, buradan da 3-0'lık zaferle ayrılarak A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

MACARLAR İSTİKLAL MARŞINI ISLIKLADI

Macar taraftarlar, Puskas Arena'da oynanan mücadele öncesinde skandal bir hareket yaptı. Mücadele öncesindeki seremonide milli marşımız olan İstiklal Marşı okunurken Macar tribünlerinden ıslık sesleri yükseldi. Islık sesleri marş boyunca devam etti. Macar taraftarların bu çirkin hareketi tepki çekti.

MAÇ TEK KAMERAYLA YAYINLANDI

Karşılaşmanın yayıncısı TV8, saha kenarındaki panolarda yer alan reklamlarda yaşanan sorun nedeniyle Macaristan-Türkiye müsabakasının tek kamera ile çekildiğini ve bu nedenle karşılaşmanın geç yayınlandığını duyurdu. Kanaldan yapılan açıklamada "Kanalımız, Macaristan-Türkiye maçında bizimle alakası olmayan reklamlar nedeniyle sorun yaşamıştır. Bu sebeple, bugünkü maçı saha kenarı reklamlarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayınlamak durumundayız" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Macaristan-Türkiye karşılaşmasının TV8 yayınında saha kenarındaki reklam panolarının beyaz olması da dikkat çekti. Maç içerisinde karşılaşmanın spikeri tarafından sık sık reklam panolarının gösterilmeme hassasiyetinden dolayı yakın çekim kameralarının kullanılamadığı bilgisi geçildi.

İSMAİL İLE PENALTI KAZANDIK

Ay-yıldızlılar 36. dakikada penaltı kazandı. Oğuz Aydın'ın ceza sahası sağından penaltı noktasına çıkardığı pasa hareketlenen İsmail, Fiola'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Felix Zwayer, penaltı noktasını gösterdi.

HAKAN'IN PENALTISIYLA ÖNE GEÇTİK

Kazanılan bu penaltıda topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, sağ ayak içiyle kaleci Dibusz'un soluna kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve millileri 1-0 öne geçirdi.

ARDA FARKI 2'YE ÇIKARDI

Bu golden 2 dakika sonra da Arda Güler sahneye çıktı. Oğuz Aydın'ın pasında fileleri havalandırmayı başaran Arda kırmızı-beyazlıları 2 farklı üstünlüğe taşıdı.

GOL SEVİNCİ OLAY OLDU

20 yaşındaki yıldız, bu golden sonra Macar futbolcu Dominik Szoboszlai'ye giderek "Sus" işareti yaptı. Arda Güler'in bu hareketi, kısa süre içerisinde en çok konuşulanlar arasında girdi. Arda Güler ile Dominik Szoboszlai, söz konusu golden kısa bir süre önce birbirleriyle girdikleri ikili mücadelenin ardından kısa süreli gerginlik yaşamıştı.

ABDÜLKERİM FİŞİ ÇEKTİ

Ay-yıldızlarda skoru belirleyen gol 90. dakikada Abdülkerim Bardakçı'dan geldi.

A LİGİ'NE YÜKSELDİK

Karşılaşmanın kalan gol sesi çıkmayınca sahadan galip ayrılan taraf 2-0'lık skorla Türkiye oldu. Bu sonuçla toplamda 6-1 ile Macaristan'ı elemeyi başaran ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkı elde etti.