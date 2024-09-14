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Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı

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Galatasaray'ın yeni transferi Victor Osimhen, Çaykur Rizespor'u 5-0 yendikleri sarı-kırmızılı takımdaki ilk maçının bitiş düdüğüyle birlikte sürpriz bir harekete imza attı. Nijeryalı golcü, galibiyeti tribüne çıkarak sarı-kırmızılı taraftarların arasında kutladı. Osimhen'in bu hareketi Galatasaraylılardan alkış aldı ve gündem oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmeyi başardı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılı formayı ilk kez sırtına geçiren yeni transfer Victor Osimhen, karşılaşmanın bitiş düdüğü çalar çalmaz dikkat çeken bir harekete imza attı.

GALİBİYETİ TRİBÜNDE KUTLADI

Türkiye'ye ve Süper Lig'e hızlı uyum sağlamış gibi gözüken Victor Osimhen, Çaykur Rizespor karşılaşmasının son düdüğüyle birlikte galibiyeti tribünde kutladı. Nijeryalı golcü 5-0'lık galibiyetle gelen 3 puanın sevincini sarı-kırmızılı taraftarlarla yaşadı.

İşte o anlar;

Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı

Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı

Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı

Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı

Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı

Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı

Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı

Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı

Maç biter bitmez soluğu tribünde aldı! Osimhen, galibiyeti taraftarların arasında kutladı

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Victor Osimhen Victor Osimhen Galatasaray Galatasaray Rizespor Rizespor Futbol Spor

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Yorumlar (2)

Senol Kus:

Bir soytarimiz eksikti o da geldi kadro tamamlandı.

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Ozan Polat:

Kime neyi ispatlamaya çalışıyor bu arkadaş ? Hayırdır ? Kiralık. sırf oyun oynayım paslanmayım ocakta kaçarım diye gelmedimi bu ?

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