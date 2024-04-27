Liverpool, West Ham ile berabere kaldı

İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında oynanan maçta Liverpool, deplasmanda West Ham ile 2-2 berabere kaldı.

Olimpiyat Stadı'ndaki mücadelede West Ham'ın gollerini Jarrod Bowen ve Michail Antonio atarken, Liverpool'un golleri Andrew Robertson ve Alphonse Areola'dan (kendi kalesine) geldi.

Karşılaşmanın 79. dakikasında Liverpoollu Muhammed Salah oyuna girerken, Mısırlı yıldız ile teknik direktör Jurgen Klopp arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Son 5 maçta sadece bir galibiyet elde eden ve şampiyonluk yarışında yara alan Liverpool, bu beraberlikle puanını 75'e, West Ham ise 49'a çıkardı.