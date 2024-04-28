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Kayserispor, deplasmanda Pendikspor'u 2-1 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Mondihome Kayserispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Kayserispor'un gollerini Boa Morte ve Bourabia attı.

Stat: Pendik

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Akıncık

Siltaş Yapı Pendikspor : Burak Öğür, Erdem Özgenç (Dk. 69 Eze), Alpaslan Öztürk, Murat Akça, Sequeira, Gökcan Kaya, Ndiaye, Lusamba, Halil Akbunar (Dk. Dk. 69 Diaby), Thiam, Umut Nayir (Dk. 84 Erencan Yardımcı)

Mondihome Kayserispor : Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman (Dk. 77 Attamah), Hasan Ali Kaldırım (Dk. 46 Kartal Kayra Yılmaz), Shukurov, Bourabia, Boa Morte (Dk. 86 Ackah), Ramazan Civelek, Cardoso, Nazon (Dk. 90+1 Baran Ali Gezek)

Goller: Dk. 7 Ndiaye (Siltaş Yapı Pendikspor ), Dk. 45+2 Boa Morte, Dk. 56 Bourabia (Mondihome Kayserispor )

Kırmızı kart: Dk. 90 Bourabia (Mondihome Kayserispor )

Sarı kartlar: Dk. 60 Shukurov, Dk. 86 Attamah (Mondihome Kayserispor ), Dk. 80 Lusamba (Siltaş Yapı Pendikspor )

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Trendyol Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Mondihome Kayserispor deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti.

56. dakikada Kayserispor öne geçti. Kayserispor'un Pendikspor ceza yayı içinden kazandığı serbest vuruşta topun başına Bourabia geçti. Bourabia'nın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

70. dakikada Pendikspor beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan Diaby'nin yaptığı ortaya altı pas içinde Eze boş pozisyonda kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

90+2. dakikada Pendikspor çok etkili geldi. Diaby yaklaşık 25 metreden kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda çok sert vurdu, kaleci Bilal Bayazıt soluna uzanıp meşin yuvarlağı köşeden kornere çeldi.

90+6. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Lusamba'nın arka direğe yaptığı ortada Sequeira kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.

Karşılaşmayı Kayserispor 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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