Kayseri haberleri! Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi Spor Haberleri Gelen Kayseri haberine göre 2022-2023 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi. 2022-2023 futbol sezonu Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi. Kayseri Süper Amatör Küme lig fikstürü çekildi. Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mutlu Önal, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, ASKF Üyesi Murat Akgöz, Tertip Komitesi üyeleri, Merih Candan ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ve yöneticileri katıldı. Süper Amatör Küme 2022-2023 sezonunun 2 grupta 22 takımla oynanmasına karar verildi. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında A Grubunda Develi Emar, Başakpınar Belediyespor, Atletikspor, Kayseri Gençlerbirliği, Yahyalıspor, Kayseri Yolspor, Kayserigücü, Kocasinan Şimşekspor, Yemlihaspor, Amaratspor ve Makfitsporyer alırken B Grubunda ise Erciyes Esen Makina, Kayseri Şekerspor, Özvatan Gençlikspor, Erciyes Reşadiye Gençlikspor, Argıncıkspor, Gazi Osman Paşaspor, Kayseri Simya Koleji, Sungur FK, Gültepespor, Esentepespor ve Kocasinan Ülküspor yer aldı. Yeni sezonda, gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar Play-Off oynayacak. 22 takım içerisinden de 7 takım Süper Amatör kümeye veda edecek. Süper Amatör Küme Fikstür çekimi sonrasında ilk hafta maçları ise şu şekilde oluştu: A GRUBU Başakpınar Belediyespor-Develi Emar Kayseri Atletikspor-Trend Gayrimenkulspor Kayseri Gençlerbirliği-Amaratspor Yahyalıspor-Kocasinan Yemlihaspor Kayseri Yolspor-Kocasinan Şimşekspor Kayserigücü BAY B GRUBU Erciyes Esen Makina-Sungur FK Esentepespor-Agrıncıkspor Kocasinan Ülküspor-Gazi Osman Paşaspor Gültepespor-Simya Kolejispor Kayseri Şekerspor-Özvatan Bel.spor Reşadiyespor BAY - KAYSERİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Kocasinan Erciyes Kayseri Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Kayseri haberleri! Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.