Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası'na Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ali Dağındaki Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması açılış programına katıldı. Büyükkılıç, "Ali dağına çıkınca da Kayseri'miz bir başka güzel gözüküyor. O açıdan Talas'ımızın bu güzide bölgesi bizim için çok anlamlı" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, yarışmacılar, turizmciler ile vatandaşların yer aldığı ve Talas Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması'na katılarak, yarışmacıların heyecanına ortak oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yarışmada yaptığı konuşmada Kayseri'nin, turizmde en önemli destinasyonlardan biri olduğunu vurgulayarak, "Ali dağı yeterince paylaşıldı, söylenecek söz yok ama Kayseri geneliyle bakıldığı zaman hakikaten turizmin en önemli destinasyonlarından biri olarak her alanda rahatlıkla söyleyebileceğimiz bir boyut içermekte. O açıdan bunu zenginleştirmek, geliştirmek, hem ulusal hem uluslararası boyutta tanıtımına vesile olmak amacıyla sayın valimiz başta olmak üzere canla başla hepimiz burada koşuşturmalar içerisinde gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç konuşmasında, "Ali dağına çıkınca da Kayseri'miz bir başka güzel gözüküyor" diyerek, "O açıdan Talas'ımızın bu güzide bölgesi bizim için çok anlamlı. Şehrimize yakınlığından kaynaklı olarak her türlü spor için önemli ama yamaç paraşütü ve diğer bu havacılıkla ilgili sporlar konusunda da çok önem arz etmekte. Ben katılımcılara tekrar hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum. Sağlıklı huzurlu bir şekilde inşallah tamamlanmasını temenni ediyorum. Talas'ımızın değerli çalışkan belediye başkanına bu yapmış olduğu gayretlerinden ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. Talas Belediyesi Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması'na katılan Vali Gökmen Çiçek ise "Ben hiç böyle bir manzarada konuşma yapmamıştım. Muhtemelen bu konuşmamdan sonra bunun fotomontaj olduğunu söyleyecekler resim yayınlandığında. O yüzden fotoğrafçılar iyi çeksinler, bunun gerçek olduğunu gösterecek şekilde his versinler" diyerek başladığı konuşmasında, Kayseri'den övgüyle söz etti. Vali Çiçek, yaptığı konuşmada "Gördüğünüz gibi muhteşem bir manzara. Kayseri'ye gelmeden önce Kayseri ile ilgili hep sanayi şehir, ticaret şehri, ekonomisi güçlü bir şehir, girişimciler şehri olduğunu bilirdim. Türkiye'nin tamamı da böyle bilir. Ancak Kayseri'ye atandıktan sonra gördüm ki Kayseri aynı zamanda bir turizm şehri" diyerek sözlerine şöyle devam etti;

"Sportif imkanları noktasında çok büyük imkanları olan, çok güçlü bir tarihi, güçlü bir turizmi olan bir şehir. Ben birkaç kere Kayseri'ye enteresan bir şehir demiştim. Hatta şöyle söylemiştim; Türkiye'de ormanı yokken en büyük mobilya ihracatını yapan şehir olduğu için, denizi yokken Türkiye'de en çok yavru balık ihracatını yapan şehir olduğu için enteresan bir şehir demiştim. Turizm noktasında da gerçekten yamaç paraşütü, rafting bütün imkanları ile potansiyeli yüksek bir şehir. Zaten Erciyes'te de Büyükşehir Belediye Başkanımız çok güzel bir çalışma başlattı. Yüksek İrtifa Merkezi. İnşallah orası da sporcularımız için kamp merkezi olma yolunda hızla ilerliyor. Talas Belediyemiz bura ile ciddi bir çaba sarf etti, yükü aldı gitti. Bir daha ki dönem dünya şampiyonluğunu burada yapmalıyız. Biz elimizden ne gelirse yapmaya hazırız."

Katılımcıların günü anısına fotoğraf çekindiği Talas Belediyesi Yamaç Paraşütü Türkiye Şampiyonası Mesafe Yarışması'nda sporcuların yarışmaya başlaması renkli görüntülere sahne oldu. - KAYSERİ