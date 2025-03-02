Canlı anlatım! İlk yarıda tek gol var

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılacak maç saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Maçın VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oturacak.Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 24 müsabakada 20 galibiyet, 4 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 64 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi. Kasımpaşa ise 24 mücadelede 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgiyle 31 puan elde etti. Lacivert-beyazlılar, 26. hafta öncesinde 9. sırada yer aldı. İki takım arasında sezonun 7. haftasında yapılan maç 3-3 berabere sonuçlandı. Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan müsabakada ilk 34 dakikada 3-0 öne geçti. Kasımpaşa, 90+5. dakikada bulduğu golle sahadan 3-3 beraberlik aldı. Bu müsabaka, sarı-kırmızılıların bu sezon puan kaybı yaşadığı ilk maç oldu.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Gianniotis, Yasin, Opoku, Piatkowski, Winck, Gökhan, Ben Ouanes, Hajradinovic, Brekalo, Fall, Nuno.

Galatasaray : Muslera, Eren, Abdülkerim, Davinson, Frankowski, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Sallai, Osimhen.

CANLI ANLATIM

İ.Y Kasımpaşa 0-1 Galatasaray

45+3' Kullanılan köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

45+2' Fall, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Savunmanın müdahalesi sonrası meşin yuvarlak dışarı gitti. Kasımpaşa, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

45' İlk yarının sonuna 4 dakika ilave edildi.

45' Gabriel Sara, sol kanattan ceza sahasına ortalamak istedi. Opoku'nun hamlesi sonrası meşin yuvarlak dışarı çıktı. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

44' Paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Sara, ceza yayı gerilerinden sol ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

43' Opoku, orta alanda topa elle müdahale etti. Galatasaray, serbest vuruş kullanacak.

42' Eren Elmalı, orta alanda topu elle kontrol etti. Kasımpaşa, serbest vuruş kullanacak.

40' İlk yarıda son 5 dakikalık bölüme girdik.

39' TEHLİKELİ ATAK! Galatasaray, ceza sahası içinde yaşanan karambolde Nuno da Costa, kayarak topa hamlesini yaptı ancak meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

38' Hakem Cihan Aydın, VAR ile iletişimi sonrası devam kararı verdi.

37' Fall, orta alandan sağ kanata topla ilerleyip ceza sahasına ortaladı. Nuno da Costa'nın ıskaladığı topu Brekalo aldı ve penaltı noktasının sağında Lemina'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Kasımpaşalı oyuncular hakem Cihan Aydın'a penaltı itirazlarında bulundu.

36' Barış Alper, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kasımpaşa savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

35' YAKIN MESAFEDEN DIŞARIYA! Frankowski, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Sallai, topu ceza sahasına indirdi. Sara'nın yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

32' BİR ŞUT! Winck, ceza yayının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Muslera, soluna uzanarak gole engel oldu. Kasımpaşa, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

31'ÖNEMLİ POZİSYON! Nuno da Costa, orta alandan rakip ceza sahasının sağına girerek penaltı noktasının solunda bulunan takım arkadaşı Ben Ounaes'e yerden pasını verdi. Ben Ouanes, dengesini sağlayamadı.

30' Mücadelenin üçte birlik kısmını geride bıraktık.

28' TEHLİKELİ ATAK! Sallai, ceza sahası solundan kale sahasına yerden çevirdi. Abdulkerim'in 6 pasta kayarak dokunuşunda Gianniotis, topu harika çıkardı.

27' Sallai, rakip ceza sahası solundan ortalamak istedi. Savunmadan seken top dışarı çıktı. Galatasaray, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

26' Hajradinovic, orta alandan ceza sahası sağına hareketlenen Fall'a derin bir top gönderdi. Fall, ceza sahası sağından sağ ayak içiyle şutunu çekti. Muslera, topu soluna uzanarak kurtardı.

25' Mücadelenin bu dakikasında Kasımpaşa %49-%51 Galatasaray topa hakim.

24' Kullanılan köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

24' Brekalo, sol kanattan ceza sahasına girerek sol ayak içiyle şutunu çekti. Muslera, sağına uzanarak topu kurtardı. Kasımpaşa, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

21' Nuno da Costa, rakip ceza yayının gerilerinde Lemina'dan topu çaldı ve ceza yayına kadar topu sürerek sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin üstünden farklı şekilde dışarı gitti.

20' Mücadelede ilk 20 dakikalık bölümü geride bıraktık.

16' Fall, sağ kanattan ceza sahası sağında bulunan Winck'e yerden pasını verdi. Winck, penaltı noktasının sağından şutunu çekti. Meşin yuvarlak savunmada Lemina'dan döndü.

15' Brekalo, rakip ceza sahasına hareketlenen Fall'a derin bir top gönderdi. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kalktı.

13' Victor Osimhen, Süper Lig'de 13. golünü kaydetti.

12' GOOOLLL! Kasımpaşa 0-1 Galatasaray (Victor Osimhen)

11' PENALTI! Cihan Aydın, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu monitörde izledi ve penaltı kararı verdi.

10' Hakem Cihan Aydın, Osimhen'in yerde kaldığı pozisyon için VAR odası ile iletişim halinde.

5' Breakalo, sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

4' BİR ŞUT! Brekalo, ceza sahasının solundan sol ayağıyla şutunu çekti. Muslera, sağına uzanarak topu kurtardı.

2' Osimhen, orta alandan rakip kaleye ilerlemek isterken Yasin Özcan'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Yasin, sarı kart gördü.

1' İlk düdük çaldı.