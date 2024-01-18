Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri: Oyuncularımız İyi Çalıştı

Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Oyuncularımız iyi çalıştı. Motivasyonları ve enerjileri çok yüksekti. Biz de bunu istiyoruz zaten. Kamp ortamı gayet verimli ve iyi geçti. Tabii bunları maçlara yansıtmamız lazım, yansıtacağımızdan da şüphem yok" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'nın yeni teknik direktörü Erkan Sözeri, Karşıyaka'ya şampiyon olmak için geldiğini ve bu yolda neler yapılmasını gerektiğini İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Karşıyaka camiasının çok güzel şeyleri hak ettiğini dile getiren Sözeri, "Ego falan yapmıyorum ama Erkan Sözeri varsa hedef vardır. Takımının da bir hedefi vardır. Erkan Sözeri'nin takımı asla hedefsiz olmaz. Hele Karşıyaka Spor Kulübü gibi büyük bir camianın her zaman hedefi şampiyonluktur, hangi ligde olursa olsun. Karşıyaka, bu lige yakışmıyor. Bir an önce buradan üst sıralara gideceğini düşünüyorum. Bu yolda çalışmalarımız sürüyor. Motivasyonumuz da gayet iyi" açıklamasını yaptı.

"Yeni transferler uyum sağladı"

Oyuncularla konuşarak analiz yaptıklarını ve daha sonra da eksikleri belirlediklerini ifade eden Karşıyaka Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Sadece saha içinde değil, saha dışında da hangi bölümlerde eksiklerimizin olduğunu hepsini oturup konuştuk. Biz oyuncularımıza neler istediğimizi söyledik, isteklerimizi ilettik. Onlar da mümkün olduğu kadar olumlu dönüş yaptılar. Bu durumdan gayet memnunuz. Yeni gelen arkadaşların da çok çabuk uyum sağladıklarını düşünüyorum zaten daha önce oynadığı arkadaşlar da var takımın içinde. Dolayısıyla yeni transferlerimizle beraber enerjimiz yüksek olarak lige başlayacağız" cümlelerine yer verdi.

"Burada olduğum için gururluyum"

Tecrübeli çalıştırıcı, teknik adamlığa yeni başlamış gibi heyecanlı olduğunu vurgulayarak, "Bu camiada olduğum için gururluyum. 20 yıllık teknik adamım ve ciddi başarılarım var fakat başarıya aç bir şekilde işe başladım. Oyuncularıma da bunu söyledim. Pazar günü taraftarlarımızı maça bekliyoruz. Sahaya onlara yakışacak, onları gururlandıracak bir mücadele ortaya koyacağız. Bundan emin olabilirler. Tabii ki pas hataları olacak, belki gol kaçıracağız, oyunun içinde belki zaman zaman dalgalanmalar olacak ama şunun garantisini verebilirim; sahada mücadele eden tüm oyuncular, Karşıyaka Spor Kulübü'ne yakışan bir takım göreceklerinden emin olabilirler. Cumartesi ve pazar günü hava bozuk gibi ama Karşıyaka taraftarı yağmurda, çamurda bizi yalnız bırakmayacaktır diye düşünüyoruz. Onlar bizim yanımızda olursa şampiyonluğa beraber yürüyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Önceliğimiz iyi bir mücadele"

Bugüne kadar oyun anlayışını hiçbir zaman gizlemediğini de aktaran Sözeri, "Benim defans oyuncularım da hücuma gidecek, ofanstaki oyuncularım da defansa yardım edecek. Takım savunmasına yardım edecek. Takım bütünlüğü olacak. Bir defa onu görmek istiyorum. Göreceğimden de eminim. Çünkü bunu çok kısa bir zaman içerisinde yerleştirdim. Yani hücuma da beraber gideceğiz, savunmaya da beraber geleceğiz. Tabii oyun anlayışında, pas organizasyonda, pas trafiğinde, oyun içi organizasyonlarda biraz eksiklerimiz vardı. Onları da hem kampta hem buradaki antrenmanlarda geliştirdiğimizi düşünüyorum. Şimdi oyuncular daha rahat hareket ediyorlar. Daha pasa dayalı oyun oynuyorlar. Kendilerine daha özgüvenliler. Bazen pas hatalarında hoşgörülü olursa taraftarlarımız, oyuncularımız genç oyuncular, stres yapmazlar, panik yapmazlar. Önceliğimiz iyi bir mücadele. Rakipten daha çok koşan bir takım oluşturmak istiyoruz. Yani Alsancak Stadyumu'nda bizden daha fazla kimse koşamaz. Bizim oyuncularımız koşacak. Bunu bir defa yerleştireceğiz. Onun dışında oyun içi organizasyonlarını çalışacağız. Bugün, yarın taktik antrenmanlarını yapacağız. İnşallah iyi bir oyun da bekliyorum ben oyuncularımdan. Bunun sinyallerini de verdiler. Hem hazırlık maçlarında hem antrenmanlarda. Güzel bir oyun, güzel bir mücadele ve güzel bir galibiyetle ikinci devreye başlamak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR