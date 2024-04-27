Kars 36 Spor Kelkit Gücü Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 24. Hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre; Kars 36 Spor'un deplasmanda oynayacağı Kelkit Gücü Spor karşılaşmasını Samsun Bölgesi hakemlerinden Ayberk Öz yönetecek. Öz'ün yardımcılıklarını ise Zelife Sağer ve Türker Karabayır yapacak.

Gümüşhane Kelkit İlçe Stadyumunda Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak.

Öte yandan hafta içi yaptığı çalışmalarla hazırlıklarını tamamlayan Kars 36 Spor karşılaşmanın oynanacağı Gümüşhane'ye hareket etti. Yeşil beyazlı ekibin deplasmandan 3 puanla dönmesi bekleniyor. - KARS