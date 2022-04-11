İrşadiye'ye futbol sahası kazandırıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Gölcük Belediyesi tarafından İrşadiye'de yapımı tamamlanan futbol sahası, gençlerin hizmetine sunuldu.

Sentetik çim zemini, çevre koruma telleri ve üst koruma ağları tamamlanan 24x22 ebadındaki İrşadiye futbol sahası, gençlere hizmet verecek. İrşadiye'de sahanın açılmasını sabırsızlıkla bekleyen gençler, çalışmaların tamamlanmasıyla yeni futbol sahalarını kullanmaya başladı. Hizmete açıldığı ilk gün çocuk ve gençlerin coşkulu seslerinin yankılandığı saha, vatandaşların beğenisini kazandı.

Aynı zamanda Gölcük Belediyesi, futbol sahaları ve spor alanlarının tamamını bakımdan geçirerek 6 mahallede futbol sahalarının sentetik çim zeminlerini değiştirdi.

Sahanın ilçe ve İrşadiye sakinlerine hayırlı olmasını dileyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli alanlarda spor yapabilmelerini sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizin adının sportif başarılarla duyurmak ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz için, tesisleşme çalışmalarına, sporcularımıza ve kulüplerimize destek olmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ