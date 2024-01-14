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İrfan Can Kahveci'nin golü Fenerbahçe'ye 3 puan kazandırdı

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırırken, bu sezon tüm kulvarlarda 11. golünü attı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gaziantep FK maçında attığı golle takımına 3 puan kazandırırken, bu sezon tüm kulvarlarda 11. golünü attı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, bu sezon gösterdiği gol katkısıyla dikkat çekiyor. Müsabakanın 64. dakikasında Cengiz Ünder'in yerine oyuna giren İrfan Can Kahveci, 81. dakikada fileleri havalandırdı. Karşılaşmayı 1-0 kazanan Fenerbahçe, puanını 53'e yükseltti. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 7. golüne ulaştı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de 4 golü bulunan İrfan, bu sezon 11. kez gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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