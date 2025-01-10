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Icardi yeni sevgilisiyle kucak kucağa poz verdi

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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle Arjantin'de ameliyat olurken, özel hayatı ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni sevgilisi China Suarez ile sosyal medyada fotoğraflarını paylaşan Icardi, 'En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader' ifadelerini kullandı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile ayrılan yıldız golcü, yeni sevgilisiyle kucak kucağa olduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

DÜŞTÜĞÜ NOTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte fotoğrafını paylaşarak "En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldız, China Suarez'in yer aldığı bir başka paylaşımda ise "Olmam gereken yerdeyim." sözlerini paylaşıma ekledi.

WANDA NARA BARIŞMAK İSTEMİŞTİ

Icardi ile ayrılığı sonrası rapçi L-Gante ile bir birlikteliğe başlayan Wanda Nara geçtiğimiz günlerde L-Gante'den de ayrılmış ve Arjantinli yıldız ile olan, arşive kaldırdığı fotoğrafları bir kez daha yayınlayarak herkesi şaşırtmıştı.

İşte o paylaşımlar;

Icardi yeni sevgilisiyle kucak kucağa poz verdi

Icardi yeni sevgilisiyle kucak kucağa poz verdi

Icardi yeni sevgilisiyle kucak kucağa poz verdi

Icardi yeni sevgilisiyle kucak kucağa poz verdi

Icardi yeni sevgilisiyle kucak kucağa poz verdi

Icardi yeni sevgilisiyle kucak kucağa poz verdi
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıBURSA gamer:

AFERİN SONUNDA BOYNUZLARİNDAN KURTULDU BİZİM YERLİ ŞARKICI SİMGE NİN HAYALLERİDE YIKILDI MALESEF:)

Yorum Beğen106
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıKartal Doğan:

Geçen hafta hiç bunların haberini yapmadınız dı çok şaşırmıştım nasıl dayandınız diye..

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıErdal null:

bu memketin tek sorunu bunun uckurunun boynuzunun derdi değilmi a.g

Yorum Beğen45
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Haber Yorumlarısansar selim:

Ee bu da WAN’da nara

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Mustafa kemâlin askeri

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Haber Yorumlarıbayram sevinç:

Ulan adam kendi ülkesinde tatil yapıyor parasını GS ödüyor ne güzel dünya

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Haber YorumlarıBerk Tasmalı:

Bu sakat makat değil bizi yiyor PSG ve diğer büyük kılüplerde de bu yüzden tutunamadı

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

yine nara wanda icardi haberi şaşırdımmı hayır

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Haber YorumlarıASar Gnc:

ee buda daha gecen wandanin yeni sevgilisiyle dans ediyordu? nasil bir grup bunlar anlamadim.

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Haber YorumlarıMustafa Uzun:

Hiç mi bunu eleştirecek icardinin yaptıklarına kızacak oğlum burası arjantin değil kendine gel diyecek bir GS lı yok.

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Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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