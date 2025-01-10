Icardi yeni sevgilisiyle kucak kucağa poz verdi

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara ile ayrılan yıldız golcü, yeni sevgilisiyle kucak kucağa olduğu fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

DÜŞTÜĞÜ NOTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile birlikte fotoğrafını paylaşarak "En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader" ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldız, China Suarez'in yer aldığı bir başka paylaşımda ise "Olmam gereken yerdeyim." sözlerini paylaşıma ekledi.

WANDA NARA BARIŞMAK İSTEMİŞTİ

Icardi ile ayrılığı sonrası rapçi L-Gante ile bir birlikteliğe başlayan Wanda Nara geçtiğimiz günlerde L-Gante'den de ayrılmış ve Arjantinli yıldız ile olan, arşive kaldırdığı fotoğrafları bir kez daha yayınlayarak herkesi şaşırtmıştı.

İşte o paylaşımlar;