Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket tribünleri ayağa kaldırdı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların 3-0 kazandığı maçta Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'ye Ankaragücü tribünlerinden yabancı madde atıldı. Bunun üzerine maçın ardından Icardi rakip takım tribünlerine el hareketi yaptı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Ankaragücülü taraftarlar ayaklandı.

MKE Ankaragücü yaptığı açıklamada Icardi'nin tribünlere yaptığı hareket nedeniyle TFF'ye gerekli kurullara başvuru yapacaklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü -Galatasaray A.Ş. müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareket ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" denildi.

Fenerbahçe'den sert tepki

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan, Mauro Icardi'ye tepki gösterdi ve PFDK'ya sevk edilmesini istedi.

Kızılhan, X hesabından, "Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz…" açıklamasını yaptı.

Galatasaray, PFDK'ya sevk edildi

TFF, Galatasaray'ın "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları" ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Ancak TFF'den yapılan açıklamada Mauro Icardi'ye dair bir açıklama yer almadı.

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Daha önce ülke futbolunda buna benzer olaylar yaşanmış ve futbolcular belli sayılarda maçlardan men edilmişti. İşte en bilinen bazı örnekler:

Sadık Çiftpınar 4 maç ceza almıştı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 30. haftasında Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa'yı konuk etti.

Yeni Malatyaspor'da kaptan Sadık Çiftpınar, tepkiler üzerine taraftara doğru hareket yaptı. Bu hareket sonrasında taraftarın protestosu daha da artınca, kaptanlık pazubandını da çıkararak kenara geldi ve 80. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Yaşananların ardından Yeni Malatyaspor futbolcusunu kadro dışı bıraktığını açıklarken Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Sadık Çiftpınar'a '4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN' ve '26 bin TL' para cezası vermişti.

Caner Erkin'e 6 maçtan men cezası

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan maçta, siyah-beyazlı takımın futbolcusu Caner Erkin'in hareketi gündem olmuştu.

Caner hakem Mete Kalkavan'a yaptığı hareket sonrası "sportmenliğe aykırı hareketleri" ve "hakeme yönelik hakareti" nedeniyle toplamda 6 resmi müsabakadan men ve 43 bin 500 lira para cezası almıştı.

TFF, Caner Erkin'in küfürlerinin ekranlara yansımasına rağmen, raporlarda yer almaması üzerine futbol disiplin talimatında değişikliğe gitmiş ve mücadele sonrası yayıncı kuruluş görüntülerindeki ihlaller de disiplin suçuna delil sayılmıştı.

Raul Meireles de aynı cezayı aldı

Bir başka benzer olay 2012-2013 sezonunda yaşanmıştı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli takımın başarılı futbolcusu Raul Meireles hareketi infial yaratmıştı.

Oldukça gergin geçen derbide kırmızı kart gören Sabri Sarıoğlu'na Fenerbahçe yedek kulübesinin önünden geçerken yaptığı hareketin ardından Raul Meireles'e 4 maçtan men ve 20 bin TL para cezası verilmişti.

En ağır ceza Pascal Nouma'a verilmişti

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve Fenerbahçe'ye attığı golden sonra elini şortuna sokan Pascal Nouma, skandal hareketi yüzünden ağır bir ceza almıştı.

Fransız futbolcu, çirkin hareketi sonrası yedi ay men cezası almış ve Beşiktaş ile ilişiği kesilmişti.