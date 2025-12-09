İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan gündeme dair açıklamalar / Metin eklendi

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına TFF yönetim kurulu üyeleri, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da katıldı.

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'nda iyi bir kura çektiğini, 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma sevincini yaşamak istediklerini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "5 gündür Amerika'dayız. 24 yıldır katılamadığımız Dünya Kupası'nın kura çekimindeydik. Şanslı bir kura çektik. Gruplardan rahat çıkabileceğimiz takımlar geldi. Bunlar bize rahatlık vermeden, mücadele ederek kazanmamız gerekiyor. Umudumuz var. Üzüntümüz dünyanın öteki ucunda milli duyguları yaşarken, Türkiye'den kişisel hesaplar peşinde koşanlar milli duyguları yaşamamıza engel oldular. Buradaki açıklamalardan dolayı kuranın sevincini yaşayamadık. Takımlarımız Avrupa'da mücadele ederken biz nasıl gurur duyuyorsak, milli takım söz konusu olduğunda da aynı hassasiyet gösterilmeli. Kişisel kavgalar, milli duyguların önüne geçmemeli. Şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım hiçbir zaman 3 sene, 5 sene burada kalalım diye bir düşüncemiz olmadı. Seçime 12 gün kala karar verdik. Cenabı Allah bu kutsal görevi nasip etti. Türk futboluna hizmet etmek için arkadaşlarımızla yola çıktık. Bugüne kadar şeffaf, adil, adaletli, herkese eşit mesafede olmayı başardık. Bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Biz eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Bu camia güçlü, şu camiayla iyi geçinelim, burada 3 gün kalalım diye bir düşüncemiz yok. Bizim ne kadar şeffaf olduğumuzu alt liglerdeki başkanlar paylaştı. Kapımız herkese açık. Süper Lig'deki takımla, 3'üncü Lig'deki takım arasında fark olmadı. Hepsine aynı değeri verdik. Amacımız Türk futboluna hizmet etmek. Hizmet edemeyeceğimizi anladığımız zaman hiçbirimizin durma gibi bir niyeti yok" diye konuştu.

'BU SORUNLAR YILLARDIR KAPININ ARKASINA SÜPÜRÜLDÜ'

Türk futbolunda sorunların yıllardır kapı arkasına süpürüldüğünü belirten Hacıosmanoğlu, "Öyle suçlar ört bas edildi ki… Bu tablonun sorumlusu iradesizliktir. Toplum desteğiyle beraber temiz futbol bırakma adına sorumluluğumuz var. Yaptığımız operasyonların hepsi yarınlar için. Güzide kulüplerimizin alın terinin karşılığını alması, ahlaklı Türk futbolu için. Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. İradesi Türk futbolunun temizlenmesi adına. Biz sportif cezaları veriyoruz. İstanbul Başsavcımız Akın Gürlek'e teşekkür ediyorum. Cesur, cesaretli, titiz şekilde Türk futbolunu bataklıktan kurtarma mücadelesinden dolayı. Üzülerek görüyorum futbol ailesinin içinde operasyonlar derinleştikçe panik havas başlıyor. Bu konuşmalara, tavırlara yansıyor. Nereye yansırsa yansısın girdiğimiz bu yolda, daha önce de söyledim. Bazı yorumlar oluyor. Kayrılan mı oluyor diye. Tırnak kadar adaletsiz davranmayacaksınız diye arkadaşlarımıza söyledik. Sürecin kesintiye uğradığında da bu koltuklardan kalkacak iradeye sahibiz" diye konuştu.

Tarihin en şeffaf yönetimi olduklarına dikkat çeken Hacıosmanoğlu, "Güzide kulüplerimiz ile hiçbir kavgamız olmaz. Türk futbol ailesini yönetmek üzere görev verildi. Dostluğa, kardeşliğe hizmet etmesi gerektiğine inanıyoruz. Tarihin en şeffaf, adaletli yönetimiyiz. Gelen herkesle aynı hoşgörüyle titizlikle, tarafsız yaklaşıyoruz. Gelen arkadaşlarımız da giderken memnun ayrılıyor" ifadelerini kullandı.

'SERZENİŞTE BULUNMASI GEREKEN BANA GÖRE FENERBAHÇE'

Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun Riva'da kendileriyle görüştüğünü söyleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, "Galatasaray Kulübü Başkanı ve başkan vekili gelip görüştüler. Dursun ağabey diyorum. Abdullah kardeşim diyorum. Maçla ilgili şikayetleri vardı. Maçta bir pozisyon var sarı kart göstermemiş. Orada serzenişte bulunması gereken bana göre Fenerbahçe. 8 kişiyle atak yaparken oyunu durdurup, yerde yatan oyuncunun yanına gitti. Sonucu etkileyecek çok fazla şey gördük. Bu işten en muzdarip kulüp başkanı benim. Hakem maç sonuna etki etmemiş ama algı yönlendirmeyle iş yapılmayacağını kulüplerimizin bilmesi lazım. Bizi eski yönetimlerle karıştırmasınlar. Biz doğruları yapmakla yükümlüyüz. Allah bize yanlış yapmayı nasip etmesin. Kulüplerimize layıkıyla hizmet etmeye devam edeceğiz. Talihsiz açıklamalar, hakem Trabzon bölgesinin hakemi. Maçın berabere bitmesi için uğraşmış. Bunu yorumcular söyleyebilir. Yöneticilerin konuşmalara dikkat etmesi lazım. O maçta, hakem sonuca mı etki etti. Bu cümlelerin Türk futboluna katkı yapacağına inanmıyoruz" diye konuştu.

'ARDA KARDEŞLER'İN HAKEMLİĞİ BEŞİKTAŞ – GALATASARAY MAÇINDA BENİM İÇİN BİTMİŞTİ'

Hakem Arka Kardeşler'in hakemliğinin geçen sene oynanan Beşiktaş – Galatasaray derbisinde kendisi için bittiğini belirten TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Galatasaray Kulübümüzün hocası, 'Arda Kardeşler'in günahı neydi' diyor. Yasin'in pozisyonuyla Arda'nın pozisyonu bir değil. Bu konulara MHK karar veriyor. Arda Kardeşler'in hakemliği Beşiktaş – Galatasaray maçında benim için bitmişti. Bu konuşmalara girmenin hiçbir katkısı olmayacağına inanıyorum. Bizim kulüplerle dostluğumuz baki. Türk futbolunu yönetmekle yükümlüyüz."

'GALATASARAY'IN MONACO'YU YENİP GELECEĞİNE SONSUZ İNANCIM VAR'

Kendisinin bugün Monaco'da olması gerektiğini ifade eden Hacıosmanoğlu, "Bugün burada Galatasaray'dan bahsettik. Şampiyonlar Ligi'nde maçı var, maç öncesinde neden kulüp ismi verdiniz diyebilir insanlar. Kamuoyunun bilmesinde fayda var. Dünya Kupası'na 24 sene sonra katılmaya yaklaşmışken o duyguları bu açıklamalardan dolayı yaşayamadım. Bugün Monaco'da olmam gerekiyordu. Dursun ağabeyin eşi, eşimi davet etmişti. Ben de davetliydim. Bu açıklamaların kendilerine de Türk futboluna faydası yok. Ben Liverpool, eski Liverpool değil dedim. Onları yendiler. Galatasaray'ın yenip geleceğine sonsuz inancım var. Üstün başarılar diliyorum" diye konuştu.

'HAKEMLERİN PERFORMANSLARI ESKİYE KIYASLA ÇOK DAHA İYİ'

Hakemlerin performanslarının eskiye kıyasla çok daha iyi olduğunu belirten Hacıosmanoğlu," Böylesine bir travma yaşamışken, hakemlerin performansları eskiye kıyasla çok daha iyi. Bu genç kardeşlerimize destek olursak sonuç alırız. Sana göre hata, kurala göre olmayan konudan sonra baskı kurarsanız sağlıklı ortamı yakalayamayız. Ufak hataları, büyük hatalar gidip gösterip geçmişi unutmamak lazım. Türk futbolunu güzel yarınlara taşımak istiyorsak hep beraber destek olacağız. Bize baskı yapılamayacağını kamuoyu çok iyi biliyor. Yanlış yaparsanız baskı yapılır. Bu görevi layıkıyla yapamayacağımıza kanaat verirsek kendi irademizler bırakırız. Bunun iradesi bizde var" dedi.

'KAMERALARI GÖRÜNCE ASLAN YAVRUSU KESİLDİĞİ ZAMAN BUNA DA VERECEĞİMİZ BİR CEVAP VAR'

Kameraları görünce insanların farklı konuşmalar yapabildiğini belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bizimle konuşurken insanlar kuzu gibi karşımızda. Dostluk mesajları veriyoruz. Ağabey, kardeş diyoruz. Ama kameraları görünce aslan yavrusu kesildiğiniz zaman buna da vereceğimiz bir cevap var" şeklinde konuştu.

'MAKAM, MEVKİİ ÖNEMLİ DEĞİL'

Verileri bakanlık üzerinden Spor Toto'dan aldıklarını söyleyen Hacıosmanoğlu, "Makam, mevkii önemli değil. Bakanlık üzerinden Spor Toto'dan veriler alıyoruz. Henüz bize gelmedi. Geldiği zaman da gereğini yapacağımızı kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Görevi ne olursa olsun. Gözlemci, temsilci, masör, menajer olan etabı var. Etabın bilgileri gelmedi. Sevkleri nasıl yapılacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'VAR'DAKİLERİN HATALARINI KABUL ETMİYORUM'

VAR'da yapılan hataları kabul etmediğini yineleyen İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hakem arkadaşların insanı hataları kabul ediyorum. VAR'dakileri etmiyorum dedim. Orada sağlıklı karar vermek zorundasınız. Kulüp başkanları federasyona gelmeyip, nereye gidecekler. Elbette federasyona gelecek. Seçildiğimiz gün kapımızı açtık. Sadece profesyonel başkanlar değil. Randevuyla çalışmıyoruz. Sabah 9, akşam 5 buradayız. Kendi işimde bu kadar mesai yapmadım. Eğer bir yanlışımız varsa söyleyecekler, düzelteceğiz. Onların hataları varsa biz söyleyeceğiz. 2'nci, 3'üncü Lig başkanları 'Başkan biz bu kata hiç çıkmamıştık' diyorlar. Şimdi çıkmayı bırakın başkanla oturuyorlar. Kulüplerin gelmesinden gurur duyuyoruz. Onların sorunlarını çözmek bizim görevimiz."

'SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN DESTEĞİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

Kura çekiminde yer alan birçok federasyon başkanını ABD Başkanı Donald Trump ile fotoğraf çektirmek için yanına gittiğini belirten Hacıosmanoğlu, "Kura çekiminde herkes Donald Trump ile fotoğraf çektirmeye gitti. Ben de kimsenin yanına fotoğraf için gitmem, denk gelirse bakarız dedim. Benim Trump'ım Türkiye'de. Sayın Cumhurbaşkanımız, onun izinden gidiyoruz. Bu konuda da sonsuz iradesi var. Desteği bizim için çok önemli. Hiçbir illegal yola başvurmadık. Zaten çıldırarak başkanlıktan ayrıldım. Son 40 yılda ahlaksızlığı ortaya koysak, herkes itiraf da bulunsa da futbol temizlense. Bizim başlattığımız temiz Türk futbolundan dünyada bahsediliyor. Birçok federasyon bu konuda bizden yardım istiyor. Buraya gelen federasyonlar da var. Bu dalga Avrupa, sonra dünyaya dağılır, dünyada da bunu başlatmış oluruz" dedi.

'GEREĞİNİ YAPMAZLARSA, YAYIN HAKLARI EBEDİYEN ONLARIN DEĞİL'

İbrahim Hacıosmanoğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Anadolu takımlarına haksızlık yapıldığı zaman aynı değerlendirmeyi yapıyorlar mı? Bunlar Türk futbolunun içinden çıkmış hakemler. Ahlak sınırlarını zorlayıp, yorum yapıyorlar. Bugün Türk futbolunun patronu TFF. Yayıncı kuruluşta bile güç devşirmesi yapıyorlar. Bir sezon boyunca aynı pozisyonlara söyledikleri sözlere bakın. Yayıncı kuruluş yetkililerine de söyledim. Gereğini yapmazlarsa, ebediyen yayın hakları onların değil. Orada kim kimle ne yapıyor onun hesabını soracağız. Yorum yapanlar da Anadolu takımlarını küçümseyerek yorum yapmasınlar. Ünlü bir hakemimiz yorum yapıyor. Telefon mu geliyor ne oluyorsa 20 dakika sonra aynı pozisyonla ilgili başka bir şey söylüyorlar. Ne kadar ahlaklı olursak o kadar iyi hizmet ederiz."