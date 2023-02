Hep birlikte tek yürek! Spor camiası depremzedeleri yalnız bırakmadı

Başta 4 büyükler olmak üzere TFF, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir ve Türkiye Atletizm Federasyonu depremzedelere her türlü yardımın ulaştırılacağına dair hazırlıklara geçtiklerini açıkladı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, yardımda bulunmak isteyen taraftarlara statların kapılarını açtı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray, sosyal medyadan birbirlerinin paylaşımlarını alıntılayarak futbolseverlere çağrı yaptı. Üç büyük kulüp, taraftarlarından hangi stat yakın ise oraya gitmelerinin uygun olacağını bildirdi.

TFF 20 MİLYON LİRALIK BAĞIŞLA KAMPANYA BAŞLATTI

Türkiye Futbol Federasyonu, futbol camiasını yardım kampanyasına davet etti. 20 milyon lira bağışta bulunduğunu açıklayan TFF, futbol camiasından destek istedi.

GİYİM İHTİYACINI ANTALYASPOR VE BAŞAKŞEHİR KARŞILAYACAK

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7'lik depremde yardıma ihtiyacı olan depremzedeler için İstanbul ekiplerinden Medipol Başakşehir Kulübü'nden de konuyla ilgili açıklama geldi. İstanbul temsilcisinin yaptığı açıklamada, "Başakşehir Store'daki tüm kışlık ürünlerimizi, Deprem bölgesine iletilmek üzere Başakşehir Belediyesi'ne teslim ettik" ifadeleri kullanıldı. Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, "Antalyaspor Store'da bulunan tüm mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, sweatshirt ve battaniye gibi kışlık ürünlerin depremzedelere ulaştırılacağı bildirildi.

"BU YARALARI SARMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'te NEF Stadyumu'nda kurulan yardım toplama merkezinde açıklamalarda bulundu. Özbek yaptığı açıklamada; "Bütün Türk Milleti'ne geçmiş olsun. Allah bir daha böyle bir şeyi göstermesin. Galatasaray olarak elimizden gelen her şeyi depremzedelere ulaştırmaya çalışıyoruz. Ekibimiz hemen bölgeye intikal edecek. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine Allah sabır versin. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yardımları bölgeye hemen ulaştıracağız. Ekibimiz bölgeye intikal edecek. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Ailelerine Allah sabır versin. Bu yaraları sarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

FENERBAHÇE ÜLKER STADYUMUNU KULLANIMA AÇTI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama ise, "Ülkemizi hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımız için halkımızın AFAD ihtiyaç listesi kapsamında deprem bölgesine yapmak istedikleri malzeme destekleri için Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni kullanıma açtığımızı, toplanacak tüm malzemeleri Kadıköy Belediyesi ile koordineli olarak afet bölgesine göndereceğimizi halkımızın bilgisine sunuyoruz. Fenerium'dan battaniye, kazak, atkı, bere gibi kışlık malzemeleri afet bölgesine gönderim için hazırlığımızı tamamladığımızı paylaşmak istiyoruz. Bir kez daha Türkiye'mize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar, deprem bölgelerindeki tüm arama kurtarma ekiplerine güç ve kuvvet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Takım kaptanı Altay Bayındır malzemeleri bizzat kendisi yükledi. Bayındır, deprem bölgesine maddi destekte bulundu.

BEŞİKTAŞ, VODAFONE PARK'TA KAN BAĞIŞI TOPLAYACAK

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada ise "Kulübümüz, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere AFAD'ın düzenlediği yardım kampanyasını desteklemektedir. Kulübümüz bünyesinde AFAD'ın başlattığı kampanyaya destek olmak amacıyla Yardım Komisyon Komitesi oluşturulmuştur. Taraftarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan aşağıda belirtilen listedeki kullanılmamış ihtiyaç malzemelerini, AFAD tarafından deprem bölgesindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gönderilmek üzere; Vodafone Park'a ulaştırmalarını rica ederiz. Türk Kızılay'a ait kan bağış aracının da depremden yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımızın tedavilerinde kullanılmak üzere Vodafone Park'ta kan bağışı toplayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklamalarına yer verildi.

TRABZONSPOR YOLA TIR ÇIKARDI

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz, ülkemizi büyük hüzne boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını sarmak üzere çalışmalara başlamıştır. Bununla ilgili olarak ivedilikle AFAD'ın yardım kampanyasına destek olmak üzere TS Club depolarımızda bulunan tüm çocuk, kadın ve erkek mont, bere, eldiven, sweatshirt, yağmurluk, atkı ve battaniye gibi ürünler depremzedelere ulaştırılacaktır. TS Club tırımız yarın Trabzon Valiliği'nin koordinasyonu eşliğinde depremzedelere yardım ulaştırmak için hareket edecektir. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet; vatandaşlarımızın ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz." denildi.

ATLETİZM FEDERASYONU 100 BİN TL BAĞIŞLADI

Türkiye Atletizm Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için bağışta bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizi sarsan depremin yaralarını sarmak için Türkiye Atletizm Federasyonu olarak 100 bin TL bağışta bulunuyoruz. Devletimizin her daim yanındayız. Devletimiz ve milletimiz ile el ele ve dayanışma içerisinde bu acı günleri atlatacağız." denildi.

DEMİRAL'DAN 1 MİLYON LİRA

Ünlü sanatçı Haluk Levent, A Milli Takım'ın başarılı futbolcusu Merih Demiral'ın 1 milyon liralık bağışta bulunduğunu açıkladı. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş da 200 bin liralık destekte bulundu.