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Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off sıralama etabında bugün 3 maç oynandı

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Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off sıralama etabında bugün 3 maç oynandı. Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u 40-38 yendi. Bursa Büyükşehir Belediyespor, Görele Belediyespor'u 47-45 mağlup etti. Üsküdar Belediyespor ise İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 42-37 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off sıralama etabında bugün 3 maç oynandı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin play-off sıralama 3'üncülük mücadelesinin ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, Kastamonu Belediyespor'u 40-38 yendi.

Diğer maçlarda ise 5'incilik ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Görele Belediyespor'u 47-45, 7'incilik ilk maçında ise Üsküdar Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 42-37 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi play-off sıralama etabında ikinci maçlar 20 Mayıs Pazartesi günü oynanacak.

Kaynak: AA / Spor

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