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Hakem Halil Umut Meler'e tekme tokat saldıran Ankaragücü Başkanı Koca ve 2 kişi adliyeye sevk edildi

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İki kırmızı kartın çıktığı Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırı sonrası gözaltı sayısı 6'ya yükselirken, Türk futbolunu rezil eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi adliyeye sevk edildi. Öte yandan; skandal olay nedeniyle tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelendi.

MKE Ankaragücü-Çaykur Rize spor karşılaşmasının ardından sahaya girerek hakem Halil Umut Meler'e yumruk atan ve skandal saldırının ardından gözaltına alınan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca adliyeye sevk edildi

MAÇIN HAKEMİNE YUMRUKLU SALDIRI

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Çaykur Rize spor'u konuk etti. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sona erdi. Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından saha bir anda karıştı. Sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca adliyeye sevk edildi

HALİL UMUT MELER HASTANEYE KALDIRILDI

Aldığı darbeyle yere düşen Meler'in etrafını güvenlik güçleri sardı. Hakem Meler'in yere düşmesi sonrası Faruk Koca'nın yatışmadığı ve hakeme tekme attığı da görüldü. Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü. Hakem odasına gelen Halil Umut Meler, daha sonra sedyeyle ambulansa buradan da özel bir hastane kaldırıldı.

Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca ve 2 kişi adliyeye sevk edildi

TÜM LİG MAÇLARI SÜRESİZ OLARAK ERTELENDİ

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Rize spor maçının ardından Hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması sonrası TFF Yönetim Kurulu olağanüstü toplanma kararı aldı. Çok sert konuşan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Hakemleri hedef gösterenler bu gece olanları düşünsün. Taraftarlar iyi bir düşünsün. Türk futboluna utanç dolu bir yumruk atıldı. Bu olaya katılan herkes, bedelini ödeyecek. Kimse, kimseye yumruk atamaz." ifadelerini kullandı. Gece geç saatlerde biten toplantı sonrası Mehmet Büyükekşi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, tüm liglerdeki maçları süresiz olarak ertelediklerini duyurdu.

Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca adliyeye sevk edildi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türk futbolunda yaşanan rezalet sonrasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maçın bitiş düdüğünün ardından MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme yumruk attığı, daha sonra sahaya inen taraftarların yerde yaralı halde yatan hakemi tekmeleyerek darbettikleri olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını hatırlattı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hastanede tedavi altına alındığını tedavisinin ardından ise gözaltı işlemlerinin gerçekleştirileceğini duyurmuş soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de gözaltına alındığını açıklamıştı.

Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca adliyeye sevk edildi

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI VE 2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı sonrası gözaltına alınan kişilerin sayısı 6'ya yükselirken, Türk futbolunu rezil eden Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Hakeme yumruk atan Ankaragücü Başkanı Koca adliyeye sevk edildi

BAŞKAN KOCA 6,5 YILLA YARGILANABİLİR

Hakem Halil Umut Meler'e maç sonunda yumruklu saldırı gerçekleştiren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın ne kadar ceza alabileceği ortaya çıktı. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun ile Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesi uyarınca cezasının yarı oranda artırılması beklenen Koca'nın 6,5 yıla kadar hapsi istenebilir.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

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Yorumlar (6)

ARSLANOĞLU Hakan:

Ankaragücü sokaklarda top oynasın taraftarlar için kaldırımlar tribün olur. Ankaragücü takımını kötü gününde bile asla yalnız bırakmaz.

Yanıtla195
Aykan Koca:

Ankaragücü küme düşürülmeli. Bu kadar basit.

Yanıtla1461
Cuma Güzel:

O kadar basit olmamalı aslında.Küme ye düşürmek yetmez bu durumun kesinlikle caydırıcılığı olması lazım ama malesef ülkemizde ki hukuk sisteminde hiç birşeyin caydırıcılığı olmadığı için buda onun yanına kar kalacak....

631
clash royale:

Akşama serbest zaten pek uzatmanın manası yok :)

Yanıtla847
ahmet kasap:

hiçbir şey çıkmaz dayağın suçu yok gündem doldurmaca

Yanıtla252
TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Medyacılar Gazeeciler ve Spor Kanalları Yorumcuları son 3 senedir hakemler kötü kötü kötü diye gazladınız gazladınız şimdi olay olunca hakemci oluyorsunuz hayırdır

Yanıtla649
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