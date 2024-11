Göztepe Basketbol Başantrenörü Ateşdağlı: Şampiyonluk İçin Hedefimiz Net

Göztepe Basketbol Başantrenörü Şahin Ateşdağlı ilk 4 haftalık süreci değerlendirerek, oynanan son iki maçta oyuncular ile taraftar arasındaki sinerjinin ne kadar büyüdüğünü hep birlikte gördüklerini ve bu sinerjinin Göztepe'yi şampiyonluğa götüreceğini söyledi.

Türkiye Basketbol 2. Ligi ekiplerinden Göztepe Basket, ilk 4 hafta itibarıyla 2 galibiyet 2 mağlubiyete imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 6 puanla 4. sırada yer alıyor. İzmir ekibinde Başantrenör Şahin Ateşdağlı, takımın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Ligde dört maçlık bir seriyi geride bıraktıklarını söyleyen Ateşdağlı, "Bu süreçte edindiğimiz tecrübeleri değerlendirmek, bizi gelecekte daha güçlü kılacaktır. Hepimizin bildiği gibi yeni bir takımız; organizasyonumuz, sahadaki heyecanımız ve coşkulu taraftarımızın muhteşem desteğiyle bu lige şimdiden renk kattık. Köklü ve büyük bir kulübün, yeni ve iddialı bir takımıyız. Şu anda koşuyoruz, ancak çok yakında herkesten hızlı koşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Hedefimiz çok net: Bu ligi en üstte tamamlamak. Bunun için gereken her şeye sahibiz. Yalnızca doğru adımları, doğru zamanda atmamız gerekiyor. Bu ligin dinamikleri çok farklı ve önemli olan final grubuna en iyi form durumunda girebilmek. Daha önceki şampiyonluklardan edindiğim tecrübeler, bize hangi yolda yürümemiz gerektiğini net bir şekilde gösteriyor" dedi.

"Taraftarımızın yüzünü her zaman güldüreceğiz"

Taraftarlardan özür dileyen Ateşdağlı, "Böyle fedakar, candan ve her an yanımızda olan taraftarımız önünde kaybetmek bizim için büyük bir üzüntü kaynağı. Bunun tekrar yaşanmaması adına, takımım ve kendi adıma söz veriyorum. Bu zorlu yolda her geçen gün daha da güçlenen bir takım olacağız ve taraftarımızın yüzünü her zaman güldüreceğiz. Oynadığımız son iki maçta oyuncularımız ile taraftarımız arasındaki sinerjinin ne kadar büyüdüğünü hep birlikte gördük. Bu sinerji bizi daha ileri taşıyacak ve bizi hedefimize, yani şampiyonluğa götürecek. Hepimiz biliyoruz ki başaracağımıza olan inancımız tam. Siz değerli taraftarlarımızın desteğiyle birlikte, hedefimize adım adım ilerliyoruz. Göztepe her zaman zirveye oynar, çünkü bu kulüp, başarıya ve mücadeleye adanmış bir ailedir" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR