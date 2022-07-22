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Giresun haberi... Vali Memiş'ten Giresunspor kampına ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Giresun haberi... Vali Memiş'ten Giresunspor kampına ziyaret

Giresun haberler: Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Giresunspor'u ziyaret etti.

Erzurum Valisi Okay Memiş, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Giresunspor'u ziyaret etti.

Teknik Direktör Hakan Keleş ve futbolcularla bir süre sohbet eden Vali Memiş, Erzurum'un yüksek rakımı ve lüks otelleriyle futbol takımlarının gözde kamp merkezi durumunda olduğunu söyledi.

Teknik heyet ve futbolcularla hatıra fotoğrafı da çektiren Vali Memiş, Giresunspor'a Süper Lig'de başarı temennisinde bulundu. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Okay Memiş Erzurum Spor Haberler

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