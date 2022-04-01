Genç milli güreşçi Ayşe Erkan, Yasemin Adar'ı örnek alıyor

Güreşte Türkiye'nin gelecek vadeden isimlerinden olan 17 yaşındaki milli sporcu Ayşe Erkan, Yasemin Adar'ı örnek alıp, Türkiye ve Balkan şampiyonalarındaki derecelerini dünya çapına taşımak istiyor.

Uşak'ın Eşme ilçesinde yaşayan Ayşe Erkan, 2015 yılında akrabasının yönlendirmesiyle Eşme Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde güreşe başladı.

Bu branşta kendisini gösterip, madalya mutluluğuyla henüz 13 yaşında tanışan Erkan, 2018 yılında Afyonkarahisar'da düzenlenen Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası'nda 50 kiloda Türkiye üçüncüsü olup, 2019 yılında Bulgaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda da 54 kiloda altın madalya kazanmayı başardı.

Mart ayında Balıkesir'de düzenlenen Türkiye Kadınlar Güreş Şampiyonası'nda 17 yaş altı kategorisi 69 kiloda ve doktorların onayıyla çıktığı bir üst kategori olan 20 yaş altı 68 kiloda adını zirveye yazdıran Erkan, milli formayla yeni başarılara hazırlanıyor.

Haziran ayında Romanya'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve aynı ayında İtalya'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcu, temmuz ayında İtalya'da düzenlenecek 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası ile ağustos ayında Bulgaristan'da düzenlenecek 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Katılacağı Avrupa ve dünya şampiyonlarından derece elde etmek isteyen Erkan, antrenörleri İsmail Bingöl ve Büşra Bingöl eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Erkan: "

Ayşe Erkan, AA muhabirine, güreşe başladığı yıllarda çok zorlandığını, herhangi bir başarı elde edememesinden dolayı sporu bırakmanın eşiğine geldiğini söyledi.

Antrenörlerinin desteğiyle devam ettiği sporda birçok derece elde ettiğini anlatan Erkan, "Daha önce Balkan şampiyonluğum vardı ama Türkiye'de hiç şampiyonluğum yoktu. İlk Türkiye şampiyonluğumu Balıkesir'de gerçekleştirilen turnuvada aldım. Benim için gurur verici ve tarif edilemez bir duygu." dedi.

Milli Takım'a seçilmenin ve ay-yıldızlı kadroyla kampa katılacak olmasının kendisine için gurur ve heyecan kattığını dile getiren Erkan, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa ve dünya şampiyonaları benim için ilk olacak. Hem Avrupa hem de dünya şampiyonu olup, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Bunun yanında 2024 yılında Paris Olimpiyatları var. Buralarda başarılı olup, olimpiyatlara gitmek istiyorum. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben Yasemin Adar'ı örnek alıyorum. O, bu sporda ilklerin kadını. Ben de onun gibi madalyalar almak istiyorum."

Antrenörleri Ayşe Erkan'dan umutlu

Ayşe Erkan'ın antrenörlüğünü yapan Büşra ve İsmail Bingöl çifti, genç sporcudan madalya bekliyor.

Milli sporcuyu kızı gibi gördüğünü ifade eden Büşra Bingöl, "İnanıyorum ki Ayşe, İstiklal Marşı'mızı okutmadan geri dönmeyecek. Çünkü hırslı ve bu konuda emin adımlarla ilerledi. Zor şartlarda antrenman yaptı. Asla yılmadı, pes etmedi. Düştüğünde kalkmasını bildi. Kesinlikle şampiyon olarak gelecektir. Ondan beklentim çok fazla. Beklentimi karşılayacak bir sporcu." diye konuştu.

Antrenör İsmail Bingöl de Türk güreşinebir yıldız kazandırmanın heyecanı içinde olduklarını belirtti.

Eşme Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Fırtına da Ayşe Erkan'ın kendilerini gururlandırdığını, ismini dünya çapında duyuracağına inandığını dile getirdi.