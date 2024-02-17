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Gedizli Kick Boksçulara Ödül

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Gediz ilçesinde düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ödüllendirildi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde Kaymakam Hakan Alkan, Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda büyükler kategorisinde Türkiye 3. olan Kick Boks Antrenörü Selim Ocak ile yine aynı şampiyonada minikler kategorisinde 2. olan Aybars Ocak'ı ödüllendirdi.

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 81 ilden 5 bin sporcunun katıldığı, büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorisinde yapılan organizasyonda Gediz Halk Eğitim Merkezi bünyesinde görev yapan Gedizli Sporcu Antrenör Selim Türkiye üçüncüsü, oğlu Aybars Ocak ise Türkiye ikincisi olmuştu.

Bu çerçevede Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nü ziyaret eden Kaymakam Hakan Alkan, dereceye giren sporcuları tebrik ederek, madalyalarını teslim etti.

Sporcuları aldıkları dereceden dolayı tebrik eden Kaymakam Alkan, "Gediz Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde Gedizli gençlerimize kick boks ve taekwondo dersleri veren Antrenör Selim Ocak ve oğlu Aybars'ı tebrik ediyorum. Gedizli öğrenciler için büyük bir fedakarlık yaparak burada gençlerimizi spora yönlendiriyorlar. İnşallah bu öğrencilerimizin arasından ileride şampiyonlar çıkacak. Nitekim burada eğitim gören öğrencilerimizden il şampiyonu ve il ikincisi olan sporcularımız çıktı. Bu kardeşlerimizi ve antrenörlerimizi yürekten kutluyorum. Başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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