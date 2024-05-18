Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Çok önemli bir galibiyet aldık ama maalesef daha bitmedi'

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, 3-1 kazandıkları Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok önemli bir galibiyet aldık ama maalesef daha bitmedi" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Gaziantep ekibi, zorlu karşılaşmayı son dakikalarda bulduğu gollerle 3-1 kazanarak puanını 41'e yükseltti. Bu sonuçla Gaziantep FK ligde kalma umutlarını son haftaya bırakırken karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Selçuk İnan, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

İnan, Fatih Karagümrük'ü mücadelesinden dolayı tebrik ederek, "Ligden düştükleri için de geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Maçtan önce çok önemli bir final olarak görüyorduk. Geldiğimiz günden beri her maçımı final gibiydi. Çok zor bir maç oynadık ve çok önemli bir galibiyet aldık ama maalesef daha bitmedi. Ligde 1 maç daha var. Zor bir maçtı. Bu tür maçları oynamak kolay değil. Sorumluluk çok üst düzeyde oluyor. Oyuncularımız tedirgin ve stresliydi. İyi mücadele ettik, pozisyonlar bulduk. Direklere çok takıldık. Takımımla gurur duyuyorum. Ofansif anlamda çok mesafe kat ettik. Bir rehavet olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Buraya kadar getirdik, sonuna kadar da götüreceğiz. Maç içerisinde bu kadar geri çekilme yoktu kafamızda. İkinci yarı önde baskı ile başladık ve hemen netice aldık. Maçın içerisinde bazı anları oluyor, takımı öne çekme istiyorsunuz ama bazen sesinizi duyuramıyorsunuz. 11'e 10 oynarken biraz geri çekildik. Bunda stresin de etkisi var ama sonucunda kazanmasını bildik" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlarımız kendileriyle, takımlarıyla gurur duymalı"

Taraftarlara da destekleri için teşekkür eden Selçuk İnan, "Gaziantep şehri bu ligde olmayı hak ediyor. Bugün bunu bir kez daha gösterdiler. Bugün taraftarlarımız kendileriyle, takımlarıyla gurur duymalılar. Bugün ve bundan sonraki her an takımlarına sahip çıkmalılar. Bu galibiyet onlara da armağan olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP