Galatasaray Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulunda Oy Sayımı Devam Ediyor
Galatasaray Lisesi'nde yapılan genel kurulda ilk 6 sandığın tasnifi tamamlandı. Başkan adaylarından Dursun Özbek 952, Süheyl Batum ise 323 oy aldı.
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy sayımı işlemi devam ederken, ilk 6 sandığın tasnifi tamamlandı.
Galatasaray Lisesi'nde 4 bin 415 oyun kullanıldığı kongrede, açılan ilk 6 sandık sonucunda başkan adaylarından Dursun Özbek 952, Süheyl Batum da 323 oya ulaştı.
Özbek'e beşinci sandıkta 147, altıncı sandıkta 151 oy çıktı. Batum ise beşinci sandıkta 61, altıncı sandıkta 63 oy aldı.