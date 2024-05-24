Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Derin Erdoğan ile anlaşma sağladı

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, Derin Erdoğan ile 1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Son olarak NCAA'de Norsteastern Huskies için mücadele eden Derin Erdoğan, takımıyla 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında oynadığı maçların tamamında ilk 5 çıktı. Geçtiğimiz sezon 15.6 sayı ortalamasının yanı sıra 5.0 ribaunt, 4.3 asist, 1.4 top çalma istatistikleri ile oynadı. 125 asist ile takımının en çok asist yapan ismi olan Derin Erdoğan, 67 üçlük isabetiyle de ön plana çıkıyordu. A Milli Takımımızda da oynayan Derin Erdoğan'a Galatasaray forması altında başarılı bir kariyer diliyoruz." denildi.

Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan Derin Erdoğan, İstanbul Üniversitesi forması da giymişti.