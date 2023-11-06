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Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak ve Münih'e hareket edecek.