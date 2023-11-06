Galatasaray, Bayern Münih maçı hazırlıklarına devam ediyor
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak ve Münih'e hareket edecek.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 12.00'de yapacağı antrenmanla Bayern Münih maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Münih'e hareket edecek.