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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Oyunu Kullandı

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Galatasaray'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, olağan seçim genel kurulda oyunu 2 numaralı sandıkta kullandı. Özbek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçilen yönetimin kulübe faydalı hizmetler yapmasını ve güzel günlere taşımasını umut ettiğini belirtti.

Galatasaray'ın mevcut başkanı ve başkan adayı Dursun Özbek, olağan seçim genel kurulda oyunu 2 numaralı sandıkta kullandı.

Galatasaray Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı devam ediyor. Mevcut başkan ve başkan adayı Dursun Özbek oyunu kullandı. Özbek 2 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Hayırlısı olsun. Genel kurul her zaman en iyi yönetimi seçmiştir. Seçilen yönetim inşallah Galatasaray'a faydalı hizmetler yapar ve kulübü güzel günlere taşır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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