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Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Galatasaray, ilk yarısını 1-0 yenik durumda tamamladığı karşılaşmayı 2-1 kazanmasını bildi. Öte yandan sarı-kırmızılılarda sınırda bulunan Ahmed Kutucu, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'a konuk oldu. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibine 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

ALANYASPOR ÖNE GEÇTİ

Alanyaspor, karşılaşmanın 23. dakikasında golü buldu. Yusuf Özdemir, sol kanatta buluştuğu topta arka direğe ortasını yaptı. Topu son çizgide tutan Florent Hadergjonaj yayda bulunan Vihena'ya gönderdi. Vilhena'nın sert şutunda top ağlara gitti ve ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

GALATASARAY'DAN PENALTI İTİRAZI

Sarı-kırmızılılar, 45+1. dakikada rakip ceza sahası içerisinde yaşanan bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu. Galatasaraylı futbolcular, Alanyaspor ceza sahasında Morata ve Aliti arasında yaşanan pozisyon sonrası Aliti'nin elle oynadığı yönünde penaltı itirazında bulundu. Hakem Yasin Kol, kısa bire süre VAR ile konuştuktan sonra oyunun devam etmesini istedi.

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

GÜNAY'A DEVRE ARASINDA KIRMIZI KART

Bu pozisyonun ardından ilk 1-0 Akdeniz ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, Alanyaspor maçının devre arasında soyunma odası tünelinde hakem Yasin Kol'a itirazlarda bulundu. Kol, itirazları nedeniyle Günay'a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

OKAN BURUK'TAN HAMLE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ikinci yarının başına oyuna müdahalede bulundu. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, devre arasında oyundan çıktı ve Yunus Akgün oyuna dahil oldu.

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

SKORA DENGE GELDİ

Galatasaray, ikinci yarıya hızlı başladı ve beraberliği yakaladı. Sarı-kırmızılılarda Barış Alper, sol kanatta topla buluştu ve içeri sokularak şutunu çekti. Ertuğrul, sektirdiği topa ayağıyla müdahale etti ve Aliti'ye çarpan top filelere gitti. Böylelikle skor 1-1'e geldi.

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

OSIMHEN GALİBİYETİ GETİRDİ

Bu golden sonra rüzgarı arkasına alan Galatasaray'da bu kez Osimhen sahneye çıktı. Nijeryalı golcü, Barış Alper'in sol kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ve takımını 2-1 üstünlüğe taşıdı.

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

AHMED KUTUCU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'da 89. dakikada Osimhen'in yerine oyuna giren Ahmed Kutucu, 90+3. dakikada rakibine yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü ve gelecek hafta cezalı duruma düştü. Ahmed, Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan galip ayrılan taraf sarı-kırmızılılar oldu.,

4 MAÇ SONRA GALİBİYET

Galatasaray, Alanyaspor galibiyetiyle birlikte resmi maçlarda dört maç sonra kazandı. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor maçından önce; AZ Alkmaar, Fenerbahçe, Konyaspor ve Kasımpaşa ile berabere kalmıştı.

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi

MAÇ FAZLASIYLA FARK 7

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 68 puana yükseldi ve takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı. Alanyaspor, 31 puanda kaldı. Süper Lig'in gelecek haftasında Galatasaray, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor, ligde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanına konuk olacak.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

1- Galatasaray: 68 puan, 26 maç

2- Fenerbahçe: 61 puan, 25 maç

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (13)

Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

şampiyon Galatasaray ulannnnn

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Haber YorumlarıVeysel null:

Sadece fenevliler değil salıncakseverler de ağlıyordur bu sonuca hahahahahahaha ;) ;)

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Haber YorumlarıTeres Osman:

yorumlara bakıyorumda Gs liler ne futbolu becerebiliyor ne taraftar olmayı, bu takımı ligten atıp temizlemek ligi . bu şekilde ne futbol ne taraftar gurubu olur sanırım bu site yöneticileride galatasaraylı sürekli bu tür yorumlara müsama gösteriyor ve çok fazla Galatasaray haberleri yapıyor . çoğunluğu magazinsel haber kimin umrundaysa bu haberler .

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Hakem ve yapı iş başinda... GS li futbolcular üflese kart verdi...ama merak etmeyin kuşlar, alayiniza GS koyar

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Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıErcan Sönmez:

Kıl payı kurtulduk yine.

Yorum Beğen38
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Galatasaray çok zor kazandı

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Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarıİsmail oruç :

Bir hakemin maça ne kadar etki ettiğini açıkça gördük,adamın kartı cebine hiç girmedi, sahadakiler yetmedi kenardaki güvene kart gösterdi, adam iyi niyetli değildi.

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Haber YorumlarıErkan Arslan:

GOOOOOHPAAA FENEVRASYONLU KUŞLAR SiMDi ALIN EZZiK GAGANIZA EMZiGiNiZi ÜÇÜN BiRiNi 00==========} ZIBBARLAYIN HAAA YANIK KREMMiNiZi EZZiK YAMUUK GICINIZA SÜRMEYi UNUTMAYIN HAHAHAHAAA

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Haber YorumlarıMuhammed Fatih Serefoglu:

Teresa osman sende fb lisin anladığım biz futbolu bilmiyoruz bilende 6 yıldır şampiyon olamıyor ne hikmetse ligden temizlenmesi gereken takımda taraftarda belli kardeş anladın sen onu

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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Gs futbolcular niye gerçek topunu oynamıyor biliyormusunuz zamanında paralarını alamadıkları için halbuki yalan futbolcular millet kazanmasın diye bahise oynuyorlar.

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