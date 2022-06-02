Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Haberler

Futbol: UEFA Uluslar Ligi UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta 10 karşılaşmayla sürdü. UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta 10 karşılaşmayla sürdü. UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B, C ve D liglerinde 10 maç oynandı. Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği A ligi 2. grup maçında İspanya, Portekiz'i konuk etti. Karşılaşma, İspanya'dan Morata'nın 25 ve Portekiz'den Horta'nın 82. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle: A Ligi 2. Grup: İspanya-Portekiz: 1-1 Çekya-İsviçre: 2-1 B Ligi 2. Grup: İsrail-İzlanda: 2-2 4. Grup: Slovenya-İsveç: 0-2 Sırbistan-Norveç: 0-1 C Ligi 2. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Kosova: 0-2 Kuzey İrlanda-Yunanistan: 0-1 4. Grup: Gürcistan-Cebelitarık: 4-0 Bulgaristan-Kuzey Makedonya: 1-1 D Ligi 2. Grup: Estonya-San Marino: 2-0 AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Portekiz İspanya Spor Haberler

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