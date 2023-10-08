Futbol: Trendyol Süper Lig

Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Samet ÇiçekKasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Dk. 61 Duhan Aksu), Gökhan Gül, Aytaç Kara, Bastien (Dk. 62 da Costa), Hajradinovic (Dk. 80 Gomis), Ben Ouannes (Dk.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Samet Çiçek

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar, Yasin Özcan (Dk. 61 Duhan Aksu), Gökhan Gül, Aytaç Kara, Bastien (Dk. 62 da Costa), Hajradinovic (Dk. 80 Gomis), Ben Ouannes (Dk. 88 Erdem Çetinkaya), Ngoy

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Djiku, Oosterwolde (Dk. 74 Mert Müldür), Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci (Dk. 74 Kent), Szymanski (Dk. 84 Zajc), Tadic, Dzeko (Dk. 74 Batshuayi)

Goller: Dk. 6 Dzeko, Dk. 45+3 Tadic (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 55 Ngoy, Dk. 87 Omeruo, Dk. 89 Sadık Çiftpınar (Kasımpaşa)

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

60. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Ferdi'nin pasında sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, ceza sahası dışı sağ çaprazından plase bir vuruş yaptı ancak kaleci Gianniotis uzanarak gole geçit vermedi.

78. dakikada ceza sahası yayı önünde topla buluşan Fred, savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'ye pasını aktardı. Batshuayi'nin kale sahası önü sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

88. dakikada Tadic'in pasında sol kanatta topla buluşan Fred, son çizgiye inip rakibinden sıyrıldı. Ceza sahası içine giren bu futbolcu, penaltı noktası üzerinde müsait durumdaki Zajc'a pasını aktardı. Zajc'ın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

90+1. dakikada Fenerbahçe hızlı çıktı. Ryan Kent, savunmanın arkasına hareketlenen Batshuayi'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak kaleci Gianniotis gole izin vermedi.

90+4. dakikada Fenerbahçe bir kez daha gole yaklaştı. Mert Müldür'ün pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Tadic'in kafa vuruşunda top direğin üzerinden auta çıktı.

Mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.