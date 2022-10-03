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Futbol: Spor Toto Süper Lig

Spor Haberleri

Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Ali Şansalan, Özgür Ertem, Yusuf BozdoğanVavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Caulker, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Dresevic, Ozdoev, Kouassi, Colley, Diagneİstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehremic, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan, Özgür Ertem, Yusuf Bozdoğan

VavaCars Fatih Karagümrük : Viviano, Salih Dursun, Biraschi, Caulker, Caner Erkin, Jimmy Durmaz, Dresevic, Ozdoev, Kouassi, Colley, Diagne

İstanbulspor: Jensen, Okan Erdoğan, Mehremic, Duhan Aksu, Oğuzhan Berber, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya, Ali Yaşar, Topalli, Emir Kaan Gültekin, Guri

Gol: Dk. 37 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük )

Sarı kart: Dk. 45+3 Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor)

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbulspor arasındaki maçın ilk yarısı, kırmızı-siyahlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

8. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Caulker'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

37. dakikada ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük ilk golü buldu. Ceza sahası sağ çaprazında Ozdoev'in ortasında arka direkte topla buluşan Diagne, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0

40. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kouassi'nin yakın köşeye vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı kırmızı-siyahlı ekibin 1-0 üstünlüğüyle bitti.

Kaynak: AA / Murat Kaya - Spor

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