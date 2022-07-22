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Furkan Yiğit yuvaya döndü

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Furkan Yiğit yuvaya döndü

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları çerçevesinde eski oyuncusu Furkan Yiğit'le anlaşmaya vardı.

Elazığ Karakoçan FK, dış transfer çalışmaları çerçevesinde eski oyuncusu Furkan Yiğit'le anlaşmaya vardı.

TFF 3. Lig 2. Grupta yeni sezon öncesi hazırlıklarını Elazığ'da sürdüren Elazığ Karakoçan FK, son olarak Çatalcaspor'da oynayan eski oyuncusu Furkan Yiğit'le yeniden anlaştı. Geçtiğimiz sezon yine mavi-beyazlı ekibin formasını giyen, devre arası transfer döneminde Çatalcaspor'la anlaşan ve İstanbul ekibiyle 9 maça çıkan Furkan, yeni sezon için Elazığ Karakoçan FK'nın kampına katıldı. 1995 Malatya doğumlu olan Furkan Yiğit, kariyeri boyunca çıktığı 100 TFF 3. Lig maçında 14 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan mavi-beyazlılar, iç transferde başarılı stoperi Şeyhmus Abdulkadir Aksu ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karakoçan Elazığ Spor Haberler

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