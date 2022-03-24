Formula 2'de sıradaki yarış Suudi Arabistan'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Formula 2'de sıradaki yarış Suudi Arabistan'da

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
 - Güncelleme:
Formula 2'de sıradaki yarış Suudi Arabistan'da

Türk pilot Cem Bölükbaşı'nın da mücadele ettiği Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı, 25-27 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Türk pilot Cem Bölükbaşı'nın da mücadele ettiği Formula 2 Dünya Şampiyonası'nın 2. ayağı, 25- 27 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'da düzenlenecek.

Şampiyonanın 2. mücadelesi, Cidde kentinin sokaklarında oluşturulan 6,1 kilometrelik pistte yapılacak. Sıralama turları yarın TSİ 18.30'da, 20 turluk sprint yarışı 26 Mart Cumartesi günü TSİ 15.30'da, 28 turluk ana yarış ise 27 Mart Pazar günü TSİ 16.35'te başlayacak.

Charouz takımının sürücüsü Cem, yarışa ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Cidde şampiyonanın en uzun ve hızlı yapılı sokak pistlerinden biri. Bu yapısıyla özel bir pist. Bahreyn'de şampiyonaya çok güzel bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum. Bu ivmeyi ilerletmek ve geliştirmek için Cidde'de en iyi sonucu almaya konsantreyim. Sokak pistindeki ilk yarışıma çıkmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Suudi Arabistan, Formula 1, 27 Mart, Mart, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title