U18 Basketbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde SALON: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHAKEMLER: Thomas Bissuel (Fransa), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Ivor Matejek (Çekya)SLOVENYA: Belko 11, Mivsek 2, Osojnik 14, Petrovic 8, Zemljic 9, Kocevar 2, Zulic 7, Samar 7, Skorjanc 1, Cabrilo, Lampret 3, TodorovicTÜRKİYE: Samet 8, Tan 7, Berke... SALON: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka HAKEMLER: Thomas Bissuel (Fransa), Ventsislav Velikov (Bulgaristan), Ivor Matejek (Çekya) SLOVENYA: Belko 11, Mivsek 2, Osojnik 14, Petrovic 8, Zemljic 9, Kocevar 2, Zulic 7, Samar 7, Skorjanc 1, Cabrilo, Lampret 3, Todorovic TÜRKİYE: Samet 8, Tan 7, Berke 19, Hamza 4, Arda 14, Özgür, Karahan 20, Kerem 5, Efe, Eray 2, Buğra, Eren 1'İNCİ PERİYOT: 28-13 İLK YARI: 43-39 3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-61 5 FAUL: Zemljic (39.10) ( Slovenya ) İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, yarı finalde karşı karşıya geldiği Slovenya'yı 79-64 mağlup ederek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakada tribünler tıklım tıklım dolarken, maça 8-0'lık seriyle başlayan Slovenya, Belko ve Osojnik'in dış atışlarıyla farkı 17 sayıya (23-6) kadar çıkardı. Bu bölümde 7-0'lık seri yakalayan Türkiye farkı 10 sayıya indirse de, Slovenya çeyreği 28-13 üstün tamamladı. Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta pota altında etkili olan Slovenya, bu bölümde maçı 20 sayı önde götürürken (36-16), Berke'nin etkili oyunuyla kendine gelen milliler, seyircinin de desteğiyle 9-0'lık seri yakalayıp 15'inci dakikada farkı 11'e (36-25) indirdi. Türkiye, Berke'nin son saniye basketiyle soyunma odasına 4 sayı geride girdi: 43-39. İkinci yarıya Tan'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türkiye, 23'üncü dakikada Arda'nın dış atışıyla ilk kez öne geçti: 46-47. Müthiş taraftar desteğiyle rakibini hataya zorlayan ay-yıldızlı ekip, periyodun bitimine 1 dakika 49 saniye kala Karahan'ın 3'lüğüyle rakibine 9 sayı üstünlük sağladı: 48-57. Kalan bölümde etkili oyununu sürdüren milli takım 22 sayı bulup, 8 sayıya izin verdiği üçüncü çeyreği 61-51 önde kapattı. Final periyoduna iyi başlayan Türkiye, 35'inci dakikada 10 sayı (57-67) üstünlüğünü korurken, kalan bölümde rakibine geçit vermeyerek maçı 15 sayı farkla 79-64 kazandı: Yarı finalin diğer maçında İspanya, Sırbistan'ı 60-38 mağlup etti. Yarın aynı salonda saat 18.15'te Slovenya-Sırbistan arasında üçüncülük, 20.30'da ise Türkiye-İspanya arasında şampiyonluk maçları oynanacak. Daha önce 2 kez 18 yaş altında Avrupa şampiyonu olan Türkiye, üçüncü kez kupayı almaya çalışacak. - İzmir Spor Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü Mustafa Kemal Atatürk Bulgaristan Slovenya Fransa Spor Haberler

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