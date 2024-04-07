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Fenerbahçe U19 Takımı Şanlıurfa'ya Gitti

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Fenerbahçe U19 takımı, Elit A Ligi 1. Grup'ta evinde karşılaştığı Giresunspor maçının ardından Galatasaray ile oynayacakları Turkcell Süper Kupa müsabakası için Şanlıurfa'ya gitti.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa'da bugün saat 21.30'da Şanlıurfa'da Galatasaray ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler aldığı karar doğrultusunda derbiye U19 takımıyla çıkacak.

Elit A Ligi'nin 19. haftasında öğle saatlerinde Giresunspor ile karşılaşan Fenerbahçe U19 takımı müsabakanın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. Sarı-lacivertliler daha sonra özel uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti. Kafilede A takımdan antrenörler yer aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de kafileyle Şanlıurfa'ya gitti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Şanlıurfa Futbol Spor Güncel Haberler

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